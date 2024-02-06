Колишнього голову Верховного Суду Князєва відсторонили від розгляду судових справ

6 лютого 2024 року за клопотанням керівника САП Вища рада правосуддя відсторонила колишнього голову Верховного Суду Всеволода Князєва від розгляду судових справ.

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Про це повідомила пресслужба САП.

Зазначається, що Князєва відсторонили у зв’язку із притягненням до кримінальної відповідальності. Його підозрюють в одержанні неправомірної вигоди в особливо великому розмірі.

Як повідомляють у САП, строк відсторонення – до 06.04.2024, в межах строку досудового розслідування.

Нагадаємо, 30.січня слідчий суддя ВАКС за клопотанням прокурора САП продовжив дію запобіжного заходу Князєву у вигляді тримання під вартою.

Разом з тим, суд зменшив указаному підозрюваному розмір застави з 20 млн грн до 18,168 млн грн.

31 січня колишнього голову Верховного Суду було звільнено з-під варти під заставу із зобов’язаннями носити електронний браслет, не покидати Київ, не контактувати з іншими підозрюваними. Також він повинен здати закордонні паспорти.

"Зважаючи на те, що за особу внесено заставу, САП звернулась до ВРП з клопотанням про відсторонення його від здійснення правосуддя", - зазначають у САП.

Справа Князєва: що відомо

Нагадаємо, що НАБУ викрило масштабну корупційну схему у Верховному суді та затримало його голову Князєва за підозрою в отриманні 2,7 мільйона доларів хабаря 15 червня.

Верховний суд висловив недовіру та достроково припинив повноваження Князєва у зв'язку зі встановленими фактами корупції. 26 травня замість нього головою Верховного суду обрали Станіслава Кравченка.

Спершу Князєва арештували з можливістю виходу під заставу в 107 мільйонів гривень, але потім зменшили цю суму до 75 мільйонів. 31 серпня ВАКС зменшив розмір застави вже до 55 мільйонів гривень, 26 вересня - до 45 мільйонів, а 11 жовтня - до 35 мільйонів. 5 грудня суд вчергове зменшив розмір застави підозрюваному з 35 мільйонів до 27 мільйонів гривень.

Розслідування проти Князєва НАБУ завершило 3 жовтня: йому інкримінують частину 4 статті 368 Кримінального кодексу (отримання хабаря).

В свою чергу, пособником у хабарництві та шахрайстві виявився адвокат Олег Горецький, який згодом пішов на угоду зі стороною обвинувачення, визнавши свою вину. Вже 12 жовтня йому дали п'ять років позбавлення волі без конфіскації майна із звільненням від відбування покарання з іспитовим строком три роки. В свою чергу, в дачі хабаря голові Верховного суду підозрюють бізнесмена та колишнього депутата Верховної Ради Костянтина Жеваго.