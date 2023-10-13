ВАКС дал условный срок адвокату-пособнику в передаче взятки главе Верховного суда Князеву

Коллегия судей Высшего антикоррупционного суда 12 октября утвердила соглашение о признании виновности между прокурором Специализированной антикоррупционной прокуратуры и адвокатом Олегом Горецким, который вместе с тогдашним председателем Верховного суда Всеволодом Князевым был разоблачен на получении 2,7 миллиона долларов взятки.

Как сообщают в САП, согласно соглашению суд признал адвоката виновным в пособничестве в предложении должностному лицу, занимающему особо ответственное положение, предоставить ему и третьему лицу неправомерную выгоду и предоставлении самой такой выгоды (часть 5 статьи 27, часть 4 статьи 369 Уголовного кодекса), а также в мошенничестве (часть 4 статьи 190 УК).

Согласно приговору, Горецкому суд назначил наказание в виде пяти лет лишения свободы без конфискации имущества. В то же время на основании статьи 75 УК суд освободил его от отбывания назначенного наказания с испытательным сроком три года.

По условиям соглашения лицо обязано сотрудничать со стороной обвинения и давать разоблачительные показания, а также перечислить 21 миллион гривен на специальный счет в фонд United 24 на совместный проект Генерального штаба Вооруженных сил Украины, Госспецсвязи и Министерства цифровой трансформации "Армия дронов".

В свою очередь, изъятые в ходе расследования средства в сумме около 29 миллионов гривен также будут перечислены в поддержку ВСУ. Кроме того, в порядке специальной конфискации изымается 350 тысяч долларов.

Дело Князева и "таяние" суммы возможного залога

Кроме того, сообщается, что 11 октября следственный судья ВАКС продлил еще на два месяца (до 9 декабря) действие меры пресечения в виде содержания под стражей для самого Князева. Вместе с тем суд в очередной раз уменьшил подозреваемому размер залога с 45 миллионов гривен до 35 миллионов.

Отметим, что 26 сентября Апелляционная палата ВАКС уменьшила размер залога в качестве альтернативы содержанию под стражей для Князева до 45 миллионов гривен. 31 августа ВАКС уменьшил размер залога до 55 миллионов гривен. До этого размер залога составлял 75 миллионов гривен, а первоначально он составил вообще 107 миллионов.

Напомним, что Национальное антикоррупционное разоблачило масштабную коррупционную схему в Верховном суде и задержало его председателя Князева по подозрению в получении 2,7 миллиона долларов взятки 15 июня. Пособником в совершении преступления оказался адвокат Горецкий.

3 октября НАБУ завершило расследование дела против Князева: ему инкриминируют часть 4 статьи 368 УК. В свою очередь, в даче взятки главе Верховного суда подозревают бизнесмена и бывшего депутата Верховной Рады Константина Жеваго.

Князев снимал квартиру за 1 тысячу гривен

Кроме этого, 13 октября Национальное агентство по предотвращению коррупции сообщило, что его глава Александр Новиков составил на Князева протокол по части 1 статьи 172-5 Кодекса об административных правонарушениях (нарушение установленных законом ограничений по получению подарков).

В НАПК напоминают, что судьям запрещено принимать подарки, стоимость которых превышает два прожиточных минимума для трудоспособных лиц (впрочем, на момент совершения правонарушения Князевым ограничение составляло один такой минимум, а именно составило 2684 гривны). Под подарком, в том числе, понимается и имущество, передаваемое в платное пользование по цене ниже минимальной рыночной.

Установлено, что в нарушение указанного запрета Князев получил подарок в виде аренды квартиры в Печерском районе Киева (Липки) площадью 133 квадратных метра по цене, существенно ниже минимальной рыночной стоимости аренды жилья.

На основании договора аренды недвижимого имущества, заключенного в конце 2017 года, судья снимал квартиру для проживания с ежемесячной платой 1 тысячу гривен. НАПК отправило Князеву протокол по почте и проинформировало о его составлении Высший совет правосудия. После получения комментариев от уже бывшего должностного лица протокол будет направлен в суд для рассмотрения.