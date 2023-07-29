ВАКС отпустил под залог главу Судебной администрации Сальникова, подозреваемого в передаче взятки: детали дела

Высший антикоррупционный суд 28 июля суд избрал главе Государственной судебной администрации Алексею Сальникову, подозреваемому в подстрекательстве к даче взятки судьям Верховного суда и мошенничестве, меру пресечения в виде залога в 805,2 тысячи гривен.

Как передает "Судебный репортер", прокурор сам попросил отпустить подозреваемого под залог, но в сумме чуть более 1 миллиона гривен. Как стало известно на суде, за последние три года чиновник имел 3,5 миллиона гривен только официального заработка (хотя предполагается, что он может иметь и скрытые активы).

В то же время адвокаты отмечали, что в 2020-2022 годах у Сальникова были тяжелые личные обстоятельства, повлиявшие на его имущественное положение: речь идет о лечении и помощи близким. Защита Санникова просила, чтобы его отпустили без залога – только под личное обязательство.

Сам глава ГСА на заседании лишь пообещал никуда не убегать, занять активную позицию в процессе и давать доказательства, чтобы доказать необоснованность подозрения. При этом получение денег он и его адвокаты не отрицают, но обещали именно собирать доказательства невиновности.

Детали дела против Сальникова

Отмечается, что заявителем по делу против чиновника выступил военнослужащий одной из бригад территориальной обороны по имени Алексей Гончар, который был знаком с Сальниковым с 2015 года, периодически виделся и общался с ним. Осенью 2021 года юристы ООО "Форватер плюс", узнав о товарищеских отношениях Гончара с Сальниковым, попросили первого узнать у главы ГСА о перспективах своего дела.

24 февраля 2021 года Житомирский окружной административный суд удовлетворил иск "Форватер плюс" к Государственной службе геологии и недр о предоставлении этой компании без проведения аукциона специального разрешения на пользование недрами с целью добычи песка в акватории Каневского водохранилища в Обуховском районе Киевской области.

5 августа того же года Седьмой Апелляционный админсуд по жалобе Госгеонедр решение первой инстанции отменил и в иске "Форватер плюс" отказал. Компания подала кассацию, и уже в сентябре производство по делу открыл Верховный суд. Юристы "Форватер плюс" хотели, чтобы дело вернули на новое рассмотрение.

Сообщается, что в ноябре Гончар начал интересоваться у главы ГСА, известно ли ему что-либо об этом деле, и тот пообещал разобраться с вопросом, но конкретных ответов долгое время не давал. Лишь 27 февраля 2023 года во время встречи в ресторане он сообщил, что есть возможность отмены решения Верховным судом, но за это нужно заплатить 5 тысяч долларов.

В то же время в разговоре прозвучала и сумма 10 тысяч долларов, и Гончар не до конца понял, сколько нужно дать. 1 марта Гончар обратился с заявлением в Национальное антикоррупционное бюро, и ему под протоколы выдали 10 тысяч долларов.

5 марта он передал Сальникову деньги якобы для судей Кассационного админсуда в составе Верховного суда. Встреча снова состоялась в ресторане, где Сальников сидел за столиком с девушкой с волосами темного цвета. Гончар в ее присутствии отдал Сальникову 5 тысяч долларов, но тот дал понять необходимость оплаты его посредничества, после чего заявитель отсчитал ему под столом еще 2,5 тысячи долларов.

Установлено, что 8 марта подозреваемый пригласил Гончара на встречу и сообщил, что передал деньги руководителю аппарата суда и пообщался о деле с тогдашним председателем Верховного суда Всеволодом Князевым, якобы сообщив последнему, что передал деньги для судей и попросив, чтобы он подстраховал.

Впоследствии с Гончаром встретился замглавы ГСА Максим Пампура, сообщив о поиске судьи и пообещав судебное решение по делу. Через несколько дней Пампура сообщил, что был у Князева, и тот находится в курсе дела и перезвонит. Отмечается, что Князев в итоге пригласил на встречу Пампуру и председателя Кассационного админсуда Михаила Смоковича, где последний якобы пообещал в течение месяца отправить дело в суд низшей инстанции.

Однако после разоблачения на взятке самого Князева в середине мая развитие событий существенно замедлилось. 25 июня Сальников сообщил Гончару, что теперь судьи Верховного суда в отношении решений по договоренности действуют осторожно.

Также подозреваемый заявил, что хочет пообщаться со Смоковичем, но поскольку к тому стало сложно попасть, договариваться о встрече нужно будет через его помощника, с которым нужно поделиться взяткой. Следователи же в дальнейшем заключили, что Сальников в действительности обманывал Гончара и не планировал никому передавать деньги, а лишь хотел ими завладеть.

Отмечается, что сам Гончар и Пампура в деле выступают в качестве свидетелей. Также планируется допросить Смоковича и судей Кассационного админсуда. Решение же по делу "Форватер плюс" тот так и не принял до сих пор.