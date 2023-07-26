НАБУ показало получение главой Государственной судебной администрации взятки для судей Верховного суда (ВИДЕО)

Национальное антикоррупционное бюро сообщило о подозрении главе Государственной судебной администрации Алексею Сальникову, разоблаченному на подстрекательстве к даче взятки судьям Верховного суда за вынесение решения в пользу коммерческого предприятия.

Как сообщают в бюро, действия должностного лица квалифицированы по части 2 статьи 15, части 4 статьи 27, части 4 статьи 369 и части 2 статьи 190 Уголовного кодекса (оконченное покушение на подстрекательство к даче взятки должностному лицу, занимающему особо ответственное положение; мошенничество по предварительному сговору группы лиц или нанесшее значительный ущерб потерпевшему).

Решается вопрос об избрании подозреваемому меры пресечения. Напомним, что 24 июля НАБУ сообщило о разоблачении Сальникова, однако о вручении подозрения ему на тот момент не говорилось. Сейчас же НАБУ также опубликовало и видео, которое, как утверждается, свидетельствует именно об указанном коррупционном преступлении.

В чем подозревают главу ГСА

По данным следствия, он еще 5 марта этого года получил от представителя коммерческого предприятия 7,5 тысячи долларов, из которых 5 тысяч должны были быть переданы судьям за вынесение решения, а 2,5 тысячи Сальников должен был оставить себе за посреднические услуги.

В дальнейшем он обещал помочь в вынесении решения судьями Верховного суда, в том числе и через привлечение к этому его уже бывшего председателя, коим был Всеволод Князев.

Однако после разоблачения в мае самого Князева на получении взятки поведение Сальникова, по данным НАБУ, резко изменилось: он начал уклоняться от решения вопроса, однако и не собирался возвращать полученную им взятку.

Напомним, что НАБУ разоблачило коррупционную схему в Верховном суде и задержало его председателя Князева по подозрению в получении 2,7 миллиона долларов взятки еще 15 мая. Высший антикорсуд избрал Князеву меру пресечения в виде содержания под стражей, на данный момент она продлена до сентября. В свою очередь, Верховный суд Князева уволил, а 26 мая вместо него избрали Станислава Кравченко.