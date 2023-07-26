НАБУ показало отримання головою Державної судової адміністрації хабаря для суддів Верховного суду (ВІДЕО)

Національне антикорупційне бюро повідомило про підозру голові Державної судової адміністрації Олексію Сальнікову, викритому на підбурюванні до надання хабаря суддям Верховного суду за винесення рішення на користь комерційного підприємства.

Як повідомляють у бюро, дії посадовці кваліфіковано за частиною 2 статті 15, частиною 4 статті 27, частиною 4 статті 369 та частиною 2 статті 190 Кримінального кодексу (закінчений замах на підбурення до надання хабаря службовій особі, яка займає особливо відповідальне становище; шахрайство за попередньою змовою групою осіб, або таке, що завдало значної шкоди потерпілому).

Наразі вирішується питання про обрання підозрюваному запобіжного заходу. Нагадаємо, що 24 липня НАБУ повідомило про викриття Сальнікова, однак про підозру йому на той момент не йшлося. Наразі ж НАБУ також опублікувало відео, яке, як стверджується свідчить саме про зазначений корупційний злочин.

У чому підозрюють голову ДСА

За даними слідства, він ще 5 березня цього року отримав від представника комерційного підприємства 7,5 тисячі доларів, з яких 5 тисяч мали бути передані суддям за винесення рішення, а 2,5 тисячі Сальніков мав залишити собі за посередницькі послуги.

Надалі він обіцяв посприяти у винесенні рішення суддями Верховного суду, зокрема й через залучення до цього його колишнього вже голови, яким був Всеволод Князєв.

Однак після викриття у травні самого Князєва на одержанні хабаря поведінка Сальнікова, за даними НАБУ, різко змінилася: він почав ухилятися від вирішення питання, проте й не маючи намір повертати отриманий ним хабар.

Нагадаємо, що НАБУ викрило корупційну схему у Верховному суді та затримало його голову Князєва за підозрою в отриманні 2,7 мільйона доларів хабаря ще 15 травня. Вищий антикорсуд обрав Князєву запобіжний захід у вигляді тримання під вартою, наразі його продовжено до вересня. В свою чергу, Верховний суд Князєва звільнив, а 26 травня замість нього обрали Станіслава Кравченка.