Проверки на полиграфе и 15 лет тюрьмы: Зеленский рассказал об антикоррупционных инициативах в отношении судей

Совет национальной безопасности и обороны на заседании 23 июня рассмотрел предложения по усилению противодействия коррупции в судейском корпусе, рассказал по результатам мероприятия президент Владимир Зеленский.

"Очевидно, что кейс уже бывшего председателя Верховного суда и другие такие ситуации в судебной системе требуют более жесткой государственной политики в отношении требований к судьям, ко всем работающим в системе правосудия и их ответственности за нарушения. За коррупционные нарушения", - указал он.

Глава государства напомнил об обращении в СНБО со стороны Верховной Рады, которая просила рассмотреть этот вопрос, что в итоге и было сделано. В частности, на заседании выступили с докладами председатель парламента Руслан Стефанчук и председатель парламентского комитета по правовой политике господин Денис Маслов ("Слуга народа").

"Итак, предложения. Усилить уголовную ответственность за коррупционные правонарушения в сфере правосудия. И чтобы это было ощутимо. От 10 до 15 лет с конфискацией имущества. И чтобы это касалось тех, кто требует деньги, кто берет деньги, кто держит эту систему коррупции на всех ее звеньях", - отметил Зеленский.

Кроме того, по его словам, проверки доброчестности судей должны проводиться не только перед назначением на должность, при этом их следует проводить с применением полиграфа.

"Время может, к сожалению, менять людей, в отношении которых в начале работы в судах было положительное заключение. И считаю, что следует проверять, в частности, с использованием детектора лжи", - указал президент.

Глава государства также назвал очень важным усиление роли суда присяжных, расширение случаев его применения в Украине, поскольку это "не только о народовластии, это о том, чтобы справедливости стало больше". Отдельно на заседании СНБО был обсужден вопрос о защите прав бизнеса и инвесторов в судах.

"Это фундаментальная задача. Сильная экономика – это защищенные инвестиции, это гарантированная защита права собственности. И это должно быть. Если нужен отдельный механизм, который будет защищать бизнес, права инвесторов, то должны это обеспечить. Соответствующие предложения есть", - добавил Зеленский.

Напомним также, что на заседании СНБО в пятницу, в частности, было принято решение о проверке состояния всех мостов в Украине, а также рассмотрены вопросы готовности к использованию укрытий.

Напомним, что указанное обращение к СНБО Рада приняла еще 29 мая. Поводом для него стало разоблачение Национальным антикоррупционным бюро 15 июня масштабной коррупционной схемы в Верховном суде и задержание председателя суда Всеволода Князева по подозрению в получении 2,7 миллиона долларов взятки.

На следующий день судьи Верховного суда единогласно проголосовали за досрочное прекращение полномочий Князева, а 18 мая его арестовали с возможностью выйти под залог в 107 миллионов гривен (впоследствии его снизили до 75 миллионов). 26 мая вместо Князева председателем Верховного суда избрали Станислава Кравченко.