Экс-судье Чаусу назначили 10 лет тюрьмы за взяточничество

Высший антикоррупционный суд назначил 10 лет тюрьмы бывшему судье Днепровского районного суда города Киева, разоблаченному на вымогательстве и получении взятки в 150 тысяч долларов. Об этом сообщила пресс-служба Специализированной антикоррупционной прокуратуры.

Отмечается, что он был признан виновным в совершении преступления, предусмотренного ч. 4. ст. 368 УК Украины ("Принятие предложения, обещания или извлечение неправомерной выгоды должностным лицом, соединенное с вымогательством").

Кроме тюремного срока, экс-судью лишили права занимать должности в судебной ветви власти сроком 3 года и конфисковали его имущество.

Как пишет Центр противодействия коррупции, фигурантом дела является Николай Чаус, его задержали сразу в зале суда.

Приговор может быть обжалован в течение 30 дней, и Чаус уже заявил, что будет подавать апелляцию.

Дело Николая Чауса

Национальное антикоррупционное бюро (НАБУ) задержало Николая Чауса еще 9 августа 2016 года. Сообщалось, что он обещал вынесение "нужного" решения по делу о торговле наркотиками, а полученные деньги зарыл на своем огороде в литровых банках. В начале сентября Верховная Рада дала согласие на его задержание и привлечение к уголовной ответственности.

Однако оказалось, что Чаус исчез. Еще 16 августа 2016 его объявили во всеукраинский, а затем и в международный розыск. В феврале 2017 года судья был задержан и арестован в Молдове, однако уже в апреле, когда срок ареста истек, его отпустили на свободу. Чаус просил молдавские власти предоставить ему убежище, и, несмотря на отказ, остался жить в Молдове.

В начале апреля 2021 года в СМИ появилась информация о похищении экс-судьи в Кишиневе якобы сотрудниками ГУР. В мае в мессенджере Telegram появился аккаунт, на котором начали публиковаться видеозаявления Чауса, в которых он говорил, что с ним все хорошо и находится в безопасном месте. Однако до конца июля его местонахождение оставалось неизвестным.

30 июля 2021 года экс-судью нашли в селе Винницкой области. Позже стало известно, что СБУ доставила его в Киев, однако НАБУ безрезультатно попыталось "отбить" Чауса, устроив погоню за автомобилями спецслужбы по улицам столицы.

3 августа детективы НАБУ все же задержали экс-судью в больнице "Феофания". На следующий день Высший антикоррупционный суд избрал ему меру пресечения в виде круглосуточного домашнего ареста. 6 августа стороне защиты были открыты материалы дела о взяточничестве. В результате в ноябре 2021 дело было направлено в суд.