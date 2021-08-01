Экс-судья Чаус не задержан, он в безопасности и получает медицинскую помощь — адвокат

Адвокат бывшего судьи Днепровского районного суда Николая Чауса Ростислав Кравец рассказал, что нашел своего подзащитного и поговорил с ним.

По его словам, Чаус сейчас находится в безопасности, сообщил юрист в своем Telegram-канале.

"Николай Чаус найден, и, насколько это возможно, он в безопасности и получает необходимую медицинскую помощь, и, поверьте, она ему нужна. Мне удалось с ним пообщаться", — заявил адвокат.

При этом Кравец рассказал, что сейчас Чаус не задержан, и он находится под защитой Службы безопасности Украины.

"СБУ пока ни на меня, ни на Николая Чауса никакого давления не оказывала. С руководителями СБУ я не общался, со следователем пообщались, но удаленно. Как я и говорил, пообщался и с Чаусом", — добавил он.

Напомним, 31 июля Служба безопасности Украины подтвердила, что экс-судья Чаус действительно находится под защитой службы. Как рассказали в спецслужбе, Чаус сам попросил, чтобы его забрали сотрудники СБУ.

Кроме того, в СБУ рассказали, что Чауса уже допросили по делу о его похищении.

В свою очередь адвокаты бывшего судьи Николая Чауса, которого ранее обнаружили в селе в Винницкой области, заявляли, что все еще не имеют доступа к своему клиенту.

Напомним, судья Днепровского районного суда Киева Николай Чаус исчез из Украины в 2016 году, когда антикоррупционные органы нашли у него во дворе закопанные банки с крупной суммой денег.

Позднее он объявился в Молдове, где все это время пытался добиться политического убежища.

В начале апреля 2021 года стало известно, что Молдова окончательно отказала ему, после чего Чауса похитили в Кишиневе. Служба безопасности Украины начала уголовное производство по данному факту.

Министр внутренних дел Молдовы Павел Войку заявил, что подозреваемые в похищении выехали в Украину. Предполагается, что Чаус тоже был с ними и находится в Украине, но власти не подтверждают эту информацию.

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По данным молдавской стороны, судью могли вывезти дипломатическим транспортом.

Тогда же в СМИ появилась информация, что за похищением экс-судьи могло стоять Главное управление разведки Минобороны Украины.

В мае в мессенджере Telegram появился аккаунт, на котором от имени Чауса стали публиковаться его видеозаявления, а также компромат, раскрывающий, в частности, деятельность департамента Генпрокуратуры Украины, который якобы по заданию бывшего тогда президентом Петра Порошенко занимался шантажом и рейдерством в отношении бизнесменов.

После 25 июня новые записи на канале не публиковались. Чаус на опубликованных видео заявлял, что с ним все в порядке и он находится в безопасном месте, однако до сих пор его местонахождение оставалось неизвестным для общественности.

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