Происшествия 1 час назад

В Молдове вооруженные люди похитили скандального украинского судью Чауса — адвокат

Инцидент произошел 3 апреля в центре молдавской столицы Кишиневе

Судья Николай Чаус. Фото: stopcor.org Судья Николай Чаус. Фото: stopcor.org
Судья Николай Чаус. Фото: stopcor.org

В центре Кишинева неизвестные вооруженные люди похитили скандального судью Николая Чауса, которого Украина разыскивает по обвинению в коррупции.

Об этом заявил в видеообращении к президенту и в правоохранительные органы Молдовы его молдавский адвокат Юлиан Балан.

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Защитник Чауса заявил, что инцидент произошел 3 апреля в центре молдавской столицы.

"Он был похищен вооруженной группой неизвестных людей и вывезен в неизвестном направлении", — утверждает Балан.

В свою очередь спикер кишиневской полиции Наталья Стати в комментарии Newsmaker подтвердила факт похищения, добавив, что похитителей было трое.

"Полиции сообщили об этом в 13:15. Сейчас следственные органы выясняют обстоятельства, заведено уголовное дело", — подчеркнула она.

Как известно, 9 августа 2016 года детективы НАБУ под процессуальным руководством прокуроров САП разоблачили судью Чауса в получении взятки в размере $150 тысяч. Деньги судья спрятал в стеклянных банках, которые закопал во дворе собственного дома.

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Однако Чаус воспользовался судейской неприкосновенностью и избежал ареста, а затем сбежал из Украины в Молдову и сдался молдавским правоохранителям, попросив убежища. Молдавские журналисты-расследователи утверждают, что побег произошел при содействии тогдашнего руководства Украины.

В марте 2021 года молдавские СМИ сообщали, что Молдова отказала ему в убежище, однако эта информация оказалась неверной — сейчас идет еще одна стадия обжалования, которая, как ожидается, будет последней.

Судья Чаус известный своими делами против Автомайдана, а также процессом против лидера "Укропа" Геннадия Корбана и отменой розыска бывшего нардепа и бизнесмена Юрия Иванющенко.

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