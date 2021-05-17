Происшествия 40 минут назад

Судья Чаус записал видео после похищения: готов сотрудничать со следствием Украины (ВИДЕО)

В ближайшее время он намерен появиться в Украине и дать показания

Судья Николай Чаус. Фото: facebook.com/ukrop.ukraine Судья Николай Чаус. Фото: facebook.com/ukrop.ukraine
Судья Николай Чаус. Фото: facebook.com/ukrop.ukraine

Похищенный в Молдове украинский судья Николай Чаус записал видеообращение, в котором заявил о готовности к сотрудничеству с украинским следствием, но требует гарантий безопасности.

Соответствующее видео опубликовано на его Telegram-канале.

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В частности, в обращении Чаус говорит, что находится в безопасности, но не будет раскрывать свое местонахождение. Он также объяснил свое похищение тем, что "так надо было сделать".

"Касательно похищения, хочу сказать, что оно действительно было. Но не сейчас, а в 2016 году. С тех пор меня постоянно запугивали расправой, заставляя тем самым находиться вне дома", — отметил беглый судья.

Он также добавил, что в ближайшее время намерен появиться в Украине и дать ответы на вопросы, которые "интересуют украинское общество, НАБУ и ГБР".

"Я готов предоставить правоохранительным органам всю информацию о людях, которые похитили и удерживали меня с 2016 года. Но это очень влиятельные люди, и поэтому я вынужден требовать от наших правоохранительных органов гарантий безопасности", — добавил он в текстовом сопровождении к видео.

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Напомним, судья Днепровского районного суда Киева Николай Чаус исчез из Украины в 2016 году, когда антикоррупционные органы нашли у него во дворе закопанные банки с крупной суммой денег. Позже он объявился в Молдове, где все это время пытался добиться политического убежища.

В начале апреля 2021 года стало известно, что Молдова окончательно отказала ему, после чего Чауса похитили в Кишиневе. Служба безопасности Украины начала уголовное производство по данному факту.

Министр внутренних дел Молдовы Павел Войку заявил, что подозреваемые в похищении выехали в Украину. Предполагается, что Чаус тоже был с ними и находится в Украине, но власти не подтверждают эту информацию. По данным молдавской стороны, судью могли вывезти дипломатическим транспортом.

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