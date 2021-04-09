Политика 10 минут назад

К похищению судьи Чауса причастны сотрудники ГУР Минобороны, — журналист

Главред "Цензора" подозревает, что Офис президента ищет возможность дискредитации свидетелей Bellingcat по их расследованию "Вагнергейта"

К похищению судьи Чауса причастны сотрудники ГУР Минобороны, — журналист К похищению судьи Чауса причастны сотрудники ГУР Минобороны, — журналист

Главный редактор издания "Цензор.НЕТ" Юрий Бутусов заявил, что судью Николая Чауса похитили в столице Молдовы и перевезли в Украину сотрудники ГУР Министерства обороны, сообщают "Українські Новини" со ссылкой на блог Бутусова.

Это якобы было сделано по команде из Офиса Зеленского. Задача этой "спецоперации" — дискредитация одного из главных свидетелей "Вагнергейта" экс-начальника ГУР Василия Бурбы.

Подпишитесь на канал DELO.UA

Юрий Бутусов отмечает – в НАБУ, которое расследует дело о взяточничестве Чауса, не понимают, зачем его надо было похищать за несколько недель до решения о его экстрадиции.

Читайте также:
Судья Чаус скоро будет в Киеве, — адвокат сообщил подробности

"Единственная причина — это попытка "привязать" к Чаусу экс-начальника ГУР Василия Бурбу. И сделать это надо до выхода международного расследования Bellingcat о срыве спецоперации по захвату боевиков с ЧВК Вагнера", — убежден Юрий Бутусов.

"Именно поэтому руководитель Офиса Зеленского Ермак пытается найти любой компромат на свидетелей по этому делу", – отмечает журналист.

Детали похищения Чауса также публикует "Слідство.Инфо". Журналисты-расследователи совместно с коллегами молдавского издания RISE Moldova публикуют первую часть масштабного расследования.

"История с похищением украинского судьи в Молдове достаточно четко просматривается след украинских спецслужб и бывших силовиков. Они почти одновременно прибыли в Молдову и оставили ее, а двое из них сами подтвердили журналистам, что находились в Молдове именно в то время, когда произошло похищение Чауса", – пишут журналисты.

Они также назвали фамилии возможных похитителей Чауса, двое из которых имеют отношение к ГУР Минобороны — это Юрий Коваленко и Андрей Куценко, который въехал в Молдову по паспорту на имя Эдуарда Ставицкого, полученного месяц назад.

"По состоянию на 2018-й год Юрий Коваленко, согласно полученным нами данным, указывал местом жительства улицу Электриков, 33 на Рыбальском полуострове столицы. По этому же адресу находится Главное управление разведки Министерства обороны Украины", – пишут расследователи.

"Анкетные данные Андрея Куценко, полученные журналистами "Слідства.Инфо", также свидетельствуют о его связи с разведкой. В 2000-х годах он был прописан в Киеве по адресу Воздухофлотский проспект, 6. Это – официальный адрес Министерства обороны Украины. Там также расположена одна из воинских частей. В полученных документах отмечается, что Андрея Куценко в 2009 году приняли на службу в военную часть, расположенную в Киеве на Рыбальском полуострове. По этому адресу расположено уже упомянутое Главное управление разведки Минобороны. Там же был прописан и вышеупомянутый Юрий Коваленко", – говорится в статье.

Еще несколько фигурантов скандала находились в Молдове одновременно с Коваленко и Куценко и пересекли украинскую границу как раз во время похищения Чауса.

По данным Бутусова, Чаус уже четверо суток находится в Украине.

"Его не показывают до тех пор, пока не сойдут синяки и другие следы избиения. По версии Бутусова, власть хочет представить его похищения как добровольную сдачу украинскому правосудию. Однако с синяками это сделать трудно", – резюмирует журналист.

РАЗДЕЛ:

Новости по теме:

Выделенные на провокацию взятки судье ОАСК бюджетные деньги пропали, — журналист
Выделенные на провокацию взятки судье ОАСК бюджетные деньги пропали, — журналист
Поддержка "Слуги народа" за две недели подросла еще на 2 пункта — опрос
Поддержка "Слуги народа" за две недели подросла еще на 2 пункта — опрос
Украина отказывается верить в версию Ирана о человеческой ошибке при сбитии самолета МАУ
Украина отказывается верить в версию Ирана о человеческой ошибке при сбитии самолета МАУ
Загрузка...
Новое видео
Как физические нагрузки помогают решать бизнес-задачи — Елена Бахтигузина

Новости дня

  1. Коронавирус в Украине: самая важная информация (обновляется)

  2. Кличко допустил продление локдауна в Киеве до 10 мая

  3. Больничные по новым правилам. Меньше денег на выплаты сотрудникам и штрафы для врачей

  4. Одного из богатейших людей Великобритании убили в собственном особняке

  5. Украина отказывается верить в версию Ирана о человеческой ошибке при сбитии самолета МАУ

Ивент
Саміт сталого бізнесу. Як будувати соціально відповідальну та комерційно успішну компанію
Саміт сталого бізнесу. Як будувати соціально відповідальну та комерційно успішну компанію
Головна тема заходу — побудова сталої екосистеми в умовах невизначеності. Кожен учасник отримає систематизовані стратегії побудови сталого бізнесу, які довели свою ефективність.
Загрузка...