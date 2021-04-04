Судья Чаус скоро будет в Киеве, — адвокат сообщил подробности

Спецслужбы скоро представят Николая Чауса в Киеве. Об этом в эфире телеканала НАШ заявил адвокат Сергей Лысенко, которой связан с молдавскими адвокатами судьи Чауса, сообщают Українські Новини.

В эфире размышляли о том, кто и с какой целью похитил судью Чауса в Молдове. Обсуждались две версии произошедшего, в частности, месть Геннадия Корбана, который был осужден судьёй Чуасом и получил тюремный срок и спецоперация украинской разведки главным разведывательным управлением Министерства обороны с целью доставки судьи Чауса на Украину для дачи показаний.

"Сейчас это неизвестно. Уже есть видеоматериалы в сети интернет. Там есть лица, которые можно установить. Если они имеют отношение к нашим украинским правоохранителям и это была их спецоперация, то всех их можно будет установить", — ответил адвокат Лысенко на вопрос, "кто похитил Чауса".

Он также высказал уверенность, что за день — два Николай Чаус появится в правоохранительных органах и эфирах и все объяснит.

Ранее Геннадий Корбан был одним из первых кто публично отреагировал на информацию о похищении судьи Чауса в Молдове.

"Относительно исчезновения судьи Чауса в Молдове. Хотелось бы верить, что похищение судьи Чауса в Кишиневе осуществили украинские спецслужбы, будь то НАБУ, ГУРМО, или ещё кто-либо. Если это так, то сниму шляпу…." — написал Корбан на своей странице в социальной сети Facebook.

Так же он предложил все свои возможности, в том числе финансовые и организационные, для оказания спецслужбам любого рода поддержки и участия в поиске беглого судьи.

"Мне понятна в чем его заинтересованность — это личная месть. Помогать найти Николая Чауса на территории Украины не в его интересах, поскольку тогда его показания будут дискредитированы", — объяснил мотивы публичных заявлений Корбана Сергей Лысенко в эфире телеканала "НАШ".

Напомним ранее СМИ сообщили, что задержанный по подозрению во взяточничестве судья Николай Чаус был похищен в Молдове. О похищении стало известно 3 апреля 2021 года. Похищение судьи попало на видео, которое распространили в Сети.