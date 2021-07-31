СБУ привезла судью Чауса в Киев: адвокаты жалуются, что им не говорят, где он

Адвокаты бывшего судьи Николая Чауса, которого ранее обнаружили в селе в Винницкой области, все еще не имеют доступа к своему клиенту.

Об этом заявил один из защитников Чауса Александр Вишневый, передает "Украинская правда".

По его словам, правоохранители до сих пор не сообщили, в каком именно ведомстве он (Николай Чаус. — Delo.ua) находится.

"Защитников к Чаусу активно не допускают. Делают все, чтобы исключить любые контакты с ним", — сообщил Вишневый.

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Он отметил, что если СБУ или НАБУ планируют совершать с ним процессуальные действия, то обязаны сообщить привлеченным по договору защитникам.

"СБУ не подтвердила, что Чаус у них. НАБУ устроило эффектное кино, но также не подтвердило, что задержало Чауса, как и то, что они его вообще видели. У правоохранителей есть данные о защитниках Чауса", — рассказал адвокат.

Он добавил, что на Чауса будут влиять, чтобы тот отказался от привлеченных женой защитников: "Это может быть связано со спецификой этого дела".

В свою очередь другой адвокат Николая Чауса Ростислав Кравец подтвердил, что Чауса в Службе безопасности нет.

"Ко мне вышел представитель СБУ и сообщил, что официально Чауса нет в здании СБУ и поэтому они не могут исполнить мою просьбу о допуске к клиенту. Пока на этом все. Свои координаты я оставил. Думаю, если он официально появится в СБУ, мне сообщат", — написал Кравец.

Он считает, что 30 июля был только "приквел", а позднее "первая серия" сериала о возвращении экс-судьи в Украину.

"Подозреваю, что ситуация будет развиваться так. Силовики "остынут" и решат, кому оставить дело по Чаусу. Вероятно, все-таки передадут в СБУ. И думаю, что в понедельник, а может, и на выходных Чаусу будут избирать меру пресечения. Правда, тяжело сказать, по какой статье — за взятку или по другому поводу", — добавил он.

Ранее стало известно, что бывший украинский судья Николай Чаус, которого в апреле 2021 года похитили неизвестные, был обнаружен в Винницкой области.

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Напомним, судья Днепровского районного суда Киева Николай Чаус исчез из Украины в 2016 году, когда антикоррупционные органы нашли у него во дворе закопанные банки с крупной суммой денег.

Позднее он объявился в Молдове, где все это время пытался добиться политического убежища.

В начале апреля 2021 года стало известно, что Молдова окончательно отказала ему, после чего Чауса похитили в Кишиневе. Служба безопасности Украины начала уголовное производство по данному факту.

Министр внутренних дел Молдовы Павел Войку заявил, что подозреваемые в похищении выехали в Украину. Предполагается, что Чаус тоже был с ними и находится в Украине, но власти не подтверждают эту информацию.

По данным молдавской стороны, судью могли вывезти дипломатическим транспортом.

Тогда же в СМИ появилась информация, что за похищением экс-судьи могло стоять Главное управление разведки Минобороны Украины.

В мае в мессенджере Telegram появился аккаунт, на котором от имени Чауса стали публиковаться его видеозаявления, а также компромат, раскрывающий, в частности, деятельность департамента Генпрокуратуры Украины, который якобы по заданию бывшего тогда президентом Петра Порошенко занимался шантажом и рейдерством в отношении бизнесменов.

После 25 июня новые записи на канале не публиковались. Чаус на опубликованных видео заявлял, что с ним все в порядке и он находится в безопасном месте, однако до сих пор его местонахождение оставалось неизвестным для общественности.

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