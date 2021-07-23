МИД Украины отреагировал на обвинения Молдовы в похищении судьи Чауса

В Министерстве иностранных дел Украины отмечают, что Украина неоднократно заявляла о готовности к максимальному сотрудничеству с Молдовой в деле бывшего украинского судьи Николая Чауса, и этот вопрос обсуждался как на уровне президентов, так и министров иностранных дел. Об этом заявили в пресс-службе ведомства агентству "Интерфакс-Украина".

"Наша позиция четкая: все обстоятельства дела должно установить расследование по линии правоохранительных органов. 12 мая Офис генерального прокурора Украины получил ходатайство Генеральной прокуратуры Молдовы о предоставлении правовой помощи в рамках открытого уголовного дела. 17 мая украинская сторона обратилась к молдавской с запросом на получение дополнительной информации, без которой выполнение международно-правовой помощи было невозможным", — отметили в МИД.

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Как указали в министерстве, на этом фоне вызывают удивление заявления о завершении расследования в Молдове в одностороннем порядке.

"Логичный вопрос: а действительно ли была заинтересованность в установлении истины или вместо этого была задача реализовать громкий политический процесс с заранее определенным результатом? Роль третьей стороны в этой ситуации очевидна. Ее цель — дестабилизировать внутриполитическую ситуацию в Молдове и попробовать разрушить украинско-молдавские отношения.

Убеждены, что установление всех обстоятельств по делу Николая Чауса возможно лишь при полном взаимодействии украинской и молдавской сторон", — добавили в МИД Украины.

Отметим, что накануне молдавские СМИ сообщили со ссылкой на генерального прокурора страны Александра Стояногло, что расследование дела о заявляемом похищении в Молдове украинского экс-суддьи Чауса завершено.

"Мы установили людей, которые принимали участие в похищении и причастны к госслужбам Украины. В целом мы закончили расследование здесь, в Республике Молдова. Мы отправили несколько запросов в Украину и ждем ответов. Наша задача — идентифицировать людей, которые приехали из Украины и проводили соответствующие операции здесь, в Республике Молдова", — отметил он.

Напомним, 8 мая Служба безопасности Украины сообщила, что расследует уголовное производство по факту похищения Чауса в Молдове и незаконной переправке его через границу.

Чаус — бывший судья Днепровского райсуда Киева. 9 августа 2016 года его поймали в Украине на взятке в 150 тысяч долларов. Сообщалось, что обещал вынесение "нужного" решения в деле о торговле наркотиками, а полученные за это деньги закопал на своем огороде в литровых банках. Арестовать его не успели из-за отсутствия разрешения Верховной Рады, но вскоре Чаус объявился в Кишиневе. Он просил молдавские власти предоставить ему убежище, но несмотря на отказ, продолжал жить в Молдове.

Весной 2021 года в СМИ появилась информация о похищении экс-судьи, за которым могло стоять Главное управление разведки Минобороны Украины. В мае в мессенджере Telegram появился аккаунт, на котором от имени Чауса стали публиковаться его видеозаявления, а также компромат, раскрывающий, в частности, деятельность департамента Генпрокуратуры Украины, который якобы по заданию бывшего тогда президентом Петра Порошенко занимался шантажом и рейдерством в отношении бизнесменов.

После 25 июня новые записи на канале не публиковались. Чаус на опубликованных видео заявлял, что с ним все в порядке и он находится в безопасном месте, однако до сих пор его местонахождение остается неизвестным для общественности.