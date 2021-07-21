Ассоциированное трио: для чего Зеленский, Санду и Зурабишвили создали новый формат работы

Украина, Грузия и Молдова приступили к работе в формате новой площадки — Ассоциированного трио. По итогам саммита в Батуми, состоявшегося 19 августа, Владимир Зеленский, Майя Санду и Саломе Зурабишвили утвердили декларацию, которой анонсировали и зафиксировали объединение усилий для дальнейшей интеграции каждой из них в Европейский Союз.

По мнению политических экспертов, такой локальный формат действительно может иметь шансы на успех: в ситуации, когда каждая из стран имеет ряд схожих проблем, донести свою позицию до европейских партнеров в "три голоса" будет легче. Но это будет зависеть от того, действительно ли работа в рамках Ассоциированного трио будет наполнена реальным смыслом и действиями, а не станет пиар-кампанией международного масштаба.

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Delo.ua разбиралось, на какие сферы могут быть направлены первоочередные усилия трех государств и как можно будет понять, что они эффективны.

Объединиться вокруг проблем

В основе создания Ассоциированного трио Украины, Грузии и Молдовы оказалось несколько факторов: это и евроинтеграционные амбиции каждой из них, и схожие проблемы на пути к перспективе членства в ЕС, и даже территориальные конфликты, к которым в той или иной степени причастна Российская Федерация. Так, наряду с Украиной и временно оккупированным Донбассом, влияние недружественного северного соседа распространяется на непризнанные Приднестровье в Молдове и Абхазию в Грузии. По мнению политолога Владимира Фесенко, эти факторы объединяют три страны настолько, что их сотрудничество является не только объективно обусловленным, но и политически целесообразным.

"Взаимодействие Украины с Молдовой и Грузией — это, что называется, "сам Бог велел": все три страны в свое время подписали Соглашение об ассоциации и углубленной зоне свободной торговли с ЕС, все три в перспективе хотят членство в ЕС. И, в отличие от других стран Восточного партнерства (проект ЕС по углублению интеграции с Украиной, Грузией, Молдовой, Азербайджаном, Арменией и Беларусью, существующий уже более 12 лет. — Delo.ua), не все из которых этого хотят, эти три как раз заинтересованы в углубленной и более быстрой интеграции в ЕС. Поэтому для них выгодно и целесообразно действовать совместно для того, чтобы у них была единая стратегия и тактика продвижения в Евросоюз, — объясняет Фесенко. — Второй важный момент — у всех трех стран есть территориальные проблемы, которые либо прямо, либо косвенно связаны с Россией".

Подобные площадки, как объясняет эксперт программы "Международная и внутренняя политика" аналитического центра "Украинский институт будущего" Игар Тышкевич, действительно могут быть эффективными. Так, подобный пример показало объединение стран Вышеградской группы — Польши, Чехии, Словакии и Венгрии: их совместные усилия позволили формировать в контексте общих проблем и заданий общие требования к Евросоюзу. Создавая Ассоциированное трио, Украина, Грузия и Молдова, вероятно, предпринимают попытку воссоздать такой формат работы.

"Напомню, что со странами Вышеградской группы в контексте вступления в ЕС был нюанс со Словакией, и три остальные страны отказывались продолжать переговоры до тех пор, пока вопросы к Словакии не были сняты со стороны ЕС, — объясняет Тышкевич, — Помимо прочего, создание Ассоциированного трио может быть попыткой перейти к общему лоббированию. Так, если посмотреть на состояние их отношений с ЕС, то все три государства в той или иной форме заявляли о своем желании в будущем перейти к более тесной интеграции, и всем трем странам в том или ином формате в течение последних двух лет было фактически отказано".

Однако, по словам Тышкевича, рассчитывать на результативность нового объединения можно будет только в случае, если его работа будет наполнена реальным смыслом. В то же время эксперт допускает, что такое сотрудничество может оказаться попросту пиаром. Но даже такой вариант, по его словам, тоже может принести пользу для внутриполитических процессов в каждой из стран.

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Что в повестке: новое Восточное партнерство или торговля?

Следующим шагом после принятия президентами Украины, Грузии и Молдовы декларации Батумского саммита должны будут стать их совместные согласованные переговоры с ЕС, в частности, о модернизации программы Восточного партнерства, считает Фесенко. По его словам, эта трансформация должна быть направлена на то, чтобы Украина, Грузия и Молдова в рамках объединения были вычленены в условную подгруппу и получили новые формы сотрудничества, учитывающие их евроинтеграционные амбиции. Достижение именно этой цели, по мнению эксперта, и может стать первым показателем эффективности работы Ассоциированного трио.

Впрочем, по мнению Тышкевича, вопрос переформатирования работы в рамках Восточного партнерства не является приоритетным. По словам эксперта, ключевой вопрос — торговые соглашения, квоты и защита внутреннего рынка.

"На сегодняшний день есть Соглашения об ассоциации, другая договорная база для сотрудничества с ЕС, которую нужно пересматривать: это и вопросы квот, и вопросы защиты внутреннего рынка и так далее. Так, на эмоциональной волне ожиданий, что дальше будет едва ли не приглашение к членству в ЕС, эти документы были подписаны в том виде, в котором они есть. И по состоянию на сегодняшний день каждое из трех государств имеет собственные проблемы, в том числе и с налаживанием торгового сотрудничества с ЕС. Конечно, это требует пересмотра, но одно дело, когда об этом говорит каждое отдельное государство, а другое — когда все три", — говорит эксперт.

К приоритетной группе вопросов относится также реализация совместных экономических или инфраструктурных проектов, которые могут привлечь интерес не только со стороны стран-членов ЕС, и безопасность, считает Тышкевич.

"В каждой из этих стран есть проблема с непризнанными республиками. Это тоже одна из проблем, потому что страны-члены ЕС не желают воспринимать эти три проблемы как проявление одного процесса, а пытаются рассматривать их по отдельности, не обращая внимания на роль России в каждой из них… Но если рассматривать эти вопросы отдельно, то получается, что "за деревьями леса не видно". "Видеть лес" наши европейские партнеры не хотят, — говорит Тышкевич, — Этот вопрос может быть одним из аспектов работы Ассоциированного трио, но это будет долгий процесс".

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Еще одним более актуальным вопросом является оценка ЕС процесса реформирования в каждой из стран, а также взаимное повышение субъектности на международном поле. И только после этого — форматирование Восточного партнерства, считает Тышкевич.