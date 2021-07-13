Выборы в Молдове: как новое большинство сделает сильнее Майю Санду и чем она рискует

На досрочных парламентских выборах в Молдове, состоявшихся 11 июля, уверенно победила партия "Действие и Солидарность" (PAS). Политическая сила, разделяющая взгляды проевропейского президента страны Майи Санду, сможет сформировать большинство в молдавском парламенте и значительно усилить политику главы государства.

На практике это означает, что Молдова получила шанс в ближайшие годы не только реализовать проевропейскую программу нового лидера, но и усилить свои позиции в вопросе интеграции в ЕС. Однако не все так гладко: ряд вопросов для соседней страны рискуют так и остаться нерешенными.

Согласно предварительным подсчетам, в новом парламенте Молдовы депутаты от "PAS" могут получить 62-63 мандата, блок коммунистов и социалистов, поддерживающих пророссийского экс-президента Игоря Додона, — 32, а партия "ШОР" — 6. Такой расклад имеет шансы кардинально изменить политическую ситуацию в стране.

Так, после победы на президентских выборах в ноябре 2020 года главной проблемой Санду стал не лояльный к ней парламент. Поскольку Молдова — парламентско-президентская республика, парламент, в котором на тот момент больше всего мандатов принадлежало поддерживающей Додона Партии социалистов, был наделен полномочиями остановить многие из решений президента. Это означало, что для того, чтобы Санду могла в будущем реализовать на практике проевропейский курс, ей необходимо соответствующее большинство в парламенте. Если изначально эта задача выглядела сложной в силу устойчиво сильных позиций пророссийских сил, то уже спустя девять месяцев досрочные выборы закончились ее победой и получением конституционного большинства в новом парламенте.

"Майя Санду после избрания президентом столкнулась с тем, что парламент был настроен к ней враждебно, оппозиционно, поскольку в нем доминировали социалисты. Также Игорь Додон контролировал часть силовых структур, имел влияние на Конституционный суд, поэтому у него была хорошая площадка, чтобы оппонировать ей. Однако во время выборов Санду инструментализовала лозунги о борьбе с коррупцией и контрабандой, необходимости реформирования судебной системы и, пусть и в меньшей мере, необходимость европейской интеграции", — говорит заместитель председателя правления Совета внешней политики "Украинская призма" Сергей Герасимчук.

Как подчеркивает эксперт, президент Молдовы, у которого есть фракция с конституционным большинством в парламенте, может позволить себе многое: не только сформировать правительство, но и даже в случае необходимости вносить изменения в Конституцию

На практике это означает, что Санду и ее команда значительно усилили свои позиции в республике и получили возможность полноценно воплощать в жизнь свою повестку дня. С другой стороны, на Санду и ее политсиле теперь лежит и вся ответственность за происходящее в стране, в том числе и за болезненные реформы. Вторая опасность в том, что если она и ее команда не смогут воплотить в жизнь реальные реформы, получив настолько полные полномочия, это фактически скомпрометирует в целом идею подобных изменений в Молдове, подчеркивает Герасимчук. Если подобное произойдет, то разочарование избирателей сможет привести к власти в стране если не реваншистов под руководством Додона, то популистов, похожих на Илана Шора и его команду, считает он.

Где болевые точки и кто кому сторонник

Несмотря на то что проевропейская политическая сила и президент, возглавляющий ее, получили в Молдове широкие полномочия, ряд вопросов этой команде решить все же не удастся. В первую очередь — изменить статус непризнанного Приднестровья. Эта проблема во многом зависит от действий Российской Федерации, а для того, чтобы в регионе что-то изменилось, из него, как минимум, надо вывести российские войска и миротворцев. Но есть и плюс: проевропейское руководство Молдовы сможет рассчитывать на большую благосклонность со стороны западных государств. Эта поддержка хоть и не решит вопрос Приднестровья, но хотя бы усилит позиции Молдовы в противостоянии вызовам, которые стоят перед ней в силу наличия сепаратистского региона и российского влияния на него, считает эксперт.

Более того, для России триумф команды Санду на этих выборах — это поражение и фактор, который ослабит ее влияние на политические процессы в Молдове. Но это не означает, что диалог между странами сойдет на нет: Санду будет вынуждена садиться за этот стол переговоров в силу ряда факторов. Помимо вопроса с Приднестровьем речь идет еще также о контроле влияния РФ на еще один пророссийски настроенный регион Молдовы — Гагаузию, и решении вопроса с молдавскими трудовыми мигрантами, работающими на территории РФ. Отдельной проблемой для Молдовы также является 100%-ная зависимость от поставок российского газа в силу того, что условия этого сотрудничества могут быть пересмотрены.

"Санду все равно будет пытаться сохранять какой-то контакт с Россией для того, чтобы не ухудшать ситуацию в этих вопросах. Вместе с тем, она проевропейский политик, и этот вектор будет весить для нее больше: с одной стороны, в силу ее убеждений, а с другой — из-за интереса компенсировать российское давление поддержкой со стороны западных партнеров", — отмечает Герасимчук.

На другой чаше геополитических весов Молдовы — ЕС. По словам эксперта, при нелояльном к Санду парламенте у Евросоюза возникали серьезные вопросы относительно того, стоит ли поддерживать Молдову в таких условиях: без полного контроля использования денег и с коррупционными рисками. Сейчас, после победы проевропейской партии на парламентских выборах, кредит доверия Санду распространяется и на ее политическую силу. И такие обстоятельства могут лишь ускорить путь Молдовы к евроинтеграции. По крайней мере, в ближайшие годы стоит ожидать ее продвижения по этому пути.

"Плюс Евросоюзу необходима история успеха в странах Восточного партнерства или Ассоциированного трио Украины, Грузии и Молдовы. И сейчас складываются все предпосылки для того, чтобы такой историей успеха стала именно Молдова", — говорит Герасимчук.

Что же касается Украины, то главный аспект, который не меняется, состоит в том, что ей выгодны любые соседи, декларирующие проевропейский курс и имеющие возможности его реализовывать. Более того, в силу сотрудничества в рамках Ассоциированного трио Украина может рассчитывать на помощь Молдовы. В том числе и при условии, что последняя будет опережать Украину в реформах.

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Кроме того, в новых политических обстоятельствах стороны могут рассчитывать на реализацию по крайне мере части договоренностей, достигнутых между Санду и президентом Владимиром Зеленским во время их встречи в январе 2021 года. По крайней мере, в части построения более доверительного диалога и углубленного сотрудничества сторон.