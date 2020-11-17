Президентом Молдовы станет Майя Санду: что это даст стране и выгодна ли ситуация Украине

Во втором туре президентских выборов в Молдове победу получила экс-премьер-министр страны Майя Санду. Она позиционирует себя как проевропейский политик и станет первой женщиной-президентом в истории независимой Молдовы. Одним из главных вызовов на посту для нее будет объединение политически и идеологически разрозненного общества. Кроме того, победа Санду означает новый виток украино-молдавских отношений, отчасти подпорченных позицией ее предшественника, пророссийского президента Игоря Додона, публично поддержавшего аннексию Крыма.

Delo.ua разбиралось, что изменится в Молдове с приходом к власти нового президента и почему это хорошо для Украины.

48-летняя Майя Санду — экономист, политический и государственный деятель. В 2019 году она возглавила правительство Молдовы. Впрочем, в этот период в стране разгорался политический кризис и, по сути, двоевластие, в результате чего ее кабинет министров был распущен.

В президентских выборах она также участвовала не впервые: в 2016 году во втором туре она уступила еще действующему президенту Игорю Додону. На выборах-2020 Санду снова стала кандидатом от партии "Действие и солидарность" (PAS). В этот раз победа оказалась на нее стороне: по данным молдавской Центральной избирательной комиссии, Санду во втором туре выиграла выборы, получив 57,72% голосов избирателей. Ее оппонент Игорь Додон набрал 42,28%.

Что изменит в Молдове проевропейский президент

Одна из серьезных проблем молдавского общества, которая развивалась десятилетиями и усилилась в ходе президентской избирательной кампании 2020 года, — его разделение на сторонников сотрудничества с Россией и тех, кто ориентирован на ЕС. В политической сфере Майя Санду считается условно проевропейским политиком, декларирующим именно такой путь развития Молдовы в противовес пророссийски настроенному Додону. Но на практике это не означает, что страна, имеющая так же, как и Украина, подписанное и ратифицированное Соглашение об ассоциации с ЕС, резко "отвернется" от России в пользу Евросоюза.

Основная причина этого в том, что Молдова — парламентско-президентская республика. Парламент, в котором больше всего мандатов сейчас принадлежит поддерживающей Додона Партии социалистов, наделен полномочиями остановить многие из решений президента. Поэтому для того, чтобы Санду могла в будущем реализовать на практике проевропейский курс, ей необходимо соответствующее большинство в парламенте. Это сложная задача: даже если она воспользуется возможностью и распустит действующий парламент, на досрочных выборах позиции пророссийских политсил будут все также сильны.

"Возможно, на волне победы Майя Санду и ее политическая сила "Действие и солидарность" (PAS) попробуют инициировать роспуск парламента и досрочные парламентские выборы. В принципе, этого бы хотело общество в целом, поскольку этот парламент считается достаточно коррумпированным и политически скомпрометировавшим себя. Но результаты президентских выборов показывают, что все равно пророссийские силы — Партия социалистов, Партия ШОР — имеют хорошие шансы вернуться в парламент, сохранить фракции", — отмечает заместитель председателя правления Совета внешней политики "Украинская призма" Сергей Герасимчук.

С другой стороны, по словам эксперта, такая расстановка сил несколько поможет компенсировать поляризацию молдавского общества, поскольку интересы всех его сегментов представлены условно равномерно.

Кроме того, в борьбе за президентский пост Санду декларировала в качестве целей улучшение условий для жизни и работы граждан Молдовы, международного имиджа страны, ее инвестиционного климата и борьбу с коррупцией. По мнению директора Института социально-политического прогнозирования "Диалог" Андрея Миселюка, если ей удастся реализовать такой план и заручиться поддержкой западных партнеров, Молдова сможет не только объединить общество, но и сделать рывок вперед.

Но то, на что приход новой главы государства повлиять не сможет, — это вопрос непризнанного Приднестровья. Контроль над этой территорией и повестку дня всего происходящего там по-прежнему определяет Россия, а не Молдова.

"Говорить о том, что Россия как-то кардинально скорректирует свою позицию относительно Приднестровья только из-за того, что поменялся президент Молдовы, не приходится. Думаю, что и в ближайшей, и даже в среднесрочной перспективе ждать каких-то изменений не стоит. Учитывая, что Санду будет выполнять свою программу по консолидации нации, создании на подконтрольной Молдове территории условий для экономического роста, повышения уровня жизни людей, ей, вероятно, будет не до решения проблемы с Приднестровьем", — говорит Миселюк.

Более того, как отмечает Герасименко, конфликт в Приднестровье оставался замороженным вне зависимости от того, кто был президентом Молдовы: коммунист Владимир Воронин (2001-2009 годы), представитель Либеральной партии Михай Гимпу (и.о. президента в 2009-2010 годах), нейтральный Николай Тимофти (2012-2016 годы) или же пророссийский Игорь Додон (2016 и по настоящее время). По словам эксперта, ситуация сохраняет статус-кво, в том числе и потому, что в этом заинтересованы и в Приднестровье, и в самой республике.

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Почему для Украины победа Санду — это хорошо

Первый и важный (вне зависимости от страны) фактор — Украине выгодны все соседи, декларирующие проевропейский курс. В том числе и Молдова. Но за время президентства Додона с последней возникли некоторые проблемы, связанные с его политическими взглядами. Пока еще действующий глава государства считался пророссийски настроенным политиком и публично заявлял, что считает аннексированный Крым "де-факто российским". Именно из-за этой его позиции за годы президентства Додон ни разу не встретился с главами Украины.

Победа на президентских выборах Майи Санду должна восстановить диалог Украины и Молдовы на уровне президентов. По крайней мере, президент Владимир Зеленский уже провел с ней телефонный разговор и пригласил в Киев. Санду, в свою очередь, заявила, что намерена добиться восстановления хороших отношений между странами.

Но пока это может означать, что диалог между странами станет интенсивнее, в том числе и относительно Соглашений каждой страны об ассоциации с ЕС или экономических вопросов. Однако ждать каких-то инициатив двустороннего характера рано, по крайней мере до тех пор, пока Санду не заручится сильной поддержкой молдавского парламента, отмечает Герасимчук.

А как же Россия?

С одной стороны, ожидать от Майи Санду того, что она будет активно взаимодействовать с РФ и ее лидером Владимиром Путиным, не стоит. С другой — не стоит и рассчитывать на то, что ее антироссийские взгляды будут радикальными. Скорее всего, избранный президент Молдовы в будущем будет искать компромиссы, в том числе и относительно России. В первую очередь так будет происходить как раз потому, что перед Санду стоит задача "сшить" страну. При этом, по большей части поляризация общества проявилась среди граждан Молдовы, проживающих в Приднестровье и Гагаузии, говорит Герасимчук.

"Предпосылки к тому, что отношения России и Молдовы станут менее братскими, появились, — отмечает Миселюк. — Также у Санду есть возможность поставить эти отношения в более прагматичные рамки. Вопрос в том, пойдет ли она на это. Ведь, конечно, ей придется считаться и с влиянием России, и искать компромиссы с официальной Москвой. То, что она может развернуться спиной к РФ и без проблем направиться в сторону Европы — это утопия".

По мнению Герасимчука, ожидать "разворота" Молдовы во главе с Санду в сторону Европы можно лишь в том случае, если досрочные парламентские выборы в стране все же произойдут, и если в их результате она получит "свою" мощную фракцию, большинство и премьер-министра. Пока же новая глава Республики будет вынуждена балансировать, а Россия, в свою очередь, пытаться поддерживать в молдавском парламенте те политические силы, которые составят ей противовес.

Дарья Нинько, специально для Delo.ua