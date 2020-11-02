Санду за счет диаспоры обошла Додона в первом туре президентских выборов в Молдове

Бывший премьер-министр Молдовы Майя Санду обошла действующего президента Игоря Додона в первом туре президентских выборов в этой стране, прошедшем 1 ноября. По итогам обработки данных со всех избирательных участков, Санду набрала 36,16%, или 487 635 голосов, Додон — лишь 32,61%, или 439 866.

Третье место занял лидер Нашей партии и мэр Бельц Ренато Усатый, получивший 16,9% голосов, четвертое — кандидатка от партии "Шор" и депутат парламента Виолета Иванова с 6,49%.

Лидер партии "Платформа Достоинство и правда" Андрей Нэстасе набрал 3,26%, депутат парламента Октавиан Цыку, шедший от прорумынской Партии национального единства, — 2,01%, кандидат от Либерально-демократической партии Молдовы Тудор Делиу — 1,37%, а еще один прорумынский кандидат, бывший мэр Кишинева Дорин Киртоакэ — всего 1,2%.

Стоит отметить, что лидерство Санду в первом туре обеспечило голосование молдавской диаспоры: за границей у нее 70,12%, у Додона — всего 17,25%.

Внутри самой Молдовы все же лидирует Додон с 34,52%, в то время как у Санду 31,93%. В то же время среди избирателей из Приднестровья уверенное лидерство в 74,25% у Додона при 13,34% у Санду.

Второй тур нынешних выборов должен будет пройти спустя две недели — 15 ноября.

Напомним, что в 2016 году Санду также противостояла Додону на президентских выборах, однако уступила ему уже в первом туре: 38,71% против 47,98%. Во втором туре тех выборов Додон выиграл с результатом 52,11%.