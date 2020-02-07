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В мире вчера, 20:46

Президент Молдовы готов предоставить Приднестровью широкую автономию

По словам Игоря Додона, на переговорах стороны должны признать совместное будущее

Президент Молдовы готов предоставить Приднестровью широкую автономию Президент Молдовы готов предоставить Приднестровью широкую автономию
Игорь Додон. Фото: Regnum

Президент Молдовы Игорь Додон готов предоставить непризнанному Приднестровью широкую автономию. Об этом он заявил в ходе своего видеообращения.

"За последние годы Кишинев признал дипломы приднестровских вузов, решил проблему выдачи регистрационных автомобильных номеров, также ведется работа по устранению роуминга в телефонной связи. А политическое урегулирование может произойти только в результате переговоров. Нужно садиться и разговаривать. Мы готовы выйти из этой ситуации, готовы дать гарантии, готовы дать довольно большую автономию", — цитирует Додона "РБК-Украина".

Он добавил, что на переговорах стороны должны признать совместное будущее.

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"Потому что не будет независимости этого региона, вы все это понимаете. Единственный выход — нужно быть вместе, сесть рядом и это решить", — заключил Додон.

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Напомним, в июне 2019 года премьер-министр Молдовы Майя Санду обвинила власти Украины в обеспечении контрабанды и коррупционных схем для поддержки сепаратистов Приднестровья.

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