Президент Молдовы готов предоставить Приднестровью широкую автономию

Президент Молдовы Игорь Додон готов предоставить непризнанному Приднестровью широкую автономию. Об этом он заявил в ходе своего видеообращения.

"За последние годы Кишинев признал дипломы приднестровских вузов, решил проблему выдачи регистрационных автомобильных номеров, также ведется работа по устранению роуминга в телефонной связи. А политическое урегулирование может произойти только в результате переговоров. Нужно садиться и разговаривать. Мы готовы выйти из этой ситуации, готовы дать гарантии, готовы дать довольно большую автономию", — цитирует Додона "РБК-Украина".

Он добавил, что на переговорах стороны должны признать совместное будущее.

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"Потому что не будет независимости этого региона, вы все это понимаете. Единственный выход — нужно быть вместе, сесть рядом и это решить", — заключил Додон.

Напомним, в июне 2019 года премьер-министр Молдовы Майя Санду обвинила власти Украины в обеспечении контрабанды и коррупционных схем для поддержки сепаратистов Приднестровья.