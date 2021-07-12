Выборы в Молдове: прозападная партия Санду получает монобольшинство

В Молдове на досрочных парламентских выборах лидирует проевропейская партия "Действие и солидарность" (PAS), которая набрала 52,53% голосов избирателей.

Об этом свидетельствуют данные подсчета 99,58% бюллетеней на сайте ЦИК Молдовы, передает "Европейская правда".

При этом на втором месте, по данным ЦИК, оказался предвыборный блок Партии социалистов и Партии коммунистов (ПСРМ-ПКРМ), который набрал 27,36% голосов.

В свою очередь третье место досталось партии "Шор", за которую проголосовали 5,78% избирателей.

Остальные политсилы, согласно предварительным данным, не проходят в парламент. Так, блок "Ренато Усатого" набрал 4,11% голосов, партия "Платформа Достоинство и правда" (DA) — 2,34%. Все остальные кандидаты набрали менее 2% голосов избирателей.

"Граждане Молдовы должны как можно скорее почувствовать преимущества чистого парламента, который действительно заботится о проблемах людей", — прокомментировала результаты выборов президент страны Майя Санду.

Глава государства отметила, что, после того как результаты голосования 11 июля будут признаны, она сможет обсудить с парламентом формирование нового правительства.

"Как президент я хочу работать с компетентным и неподкупным правительством, которое в первую очередь заботится об интересах граждан", — отметила она.

"Обещаю, что в ближайшие годы я сделаю все, что от меня зависит, чтобы людям было проще голосовать, без давления и коррупции. Это будет приоритетом и будущего парламента. И надеюсь, что смогу работать с парламентским большинством, состоящим из честных людей, чтобы день выборов стал праздником демократии для каждого гражданина", — заявила Санду.

Известно, что на выборах в Молдове 11 июля проголосовали более 1 млн 477 тысяч избирателей — 48,41% от общего числа граждан, имеющих право голоса. За рубежом уже проголосовали более 212 тысяч 145 граждан.

Напомним, ранее в Молдове произошел новый виток политического кризиса. 28 апреля 2021 года президент страны Майя Санду подписала указ о роспуске парламента Молдовы, назначив при этом досрочные выборы на 11 июля.