Президент Молдовы Майя Санду распустила молдавский парламент и назначила перевыборы

В Молдове произошел новый виток политического кризиса. В среду, 28 апреля, президент страны Майя Санду подписала указ о роспуске парламента Молдовы, назначив при этом досрочные выборы на 11 июля 2021 года.

Об этом говорится в ее заявлении, опубликованном в социальной сети Facebook.

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"Несколько минут назад я подписала указ о роспуске парламента, — заявила она. — Нужно положить конец хаосу, в котором нас покидает парламент. После выборов мы назначим ответственное правительство, которое будет полагаться на стабильное большинство и мы сделаем все правильно в Молдове. Выйдем из кризиса, наведем порядок и все госучреждения будут работать во благо народа".

Напомним, неделю назад Конституционный суд Молдовы разрешил президенту Майе Санду принимать решение о роспуске парламента. Поводом для роспуска суд признал тот факт, что парламент не сумел сформировать правительство в течение трех месяцев.