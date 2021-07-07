Украина быстрее всех в Европе проводит реформы — Зеленский

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Украина среди всех европейских государств быстрее всех внедряет реформы. Об этом он сказал в ходе совместной пресс-конференции со своим литовским коллегой Гитанасом Науседой в Вильнюсе.

"Очень часто членство Украины в ЕС, в Альянсе связывают с теми или иными реформами. Реформы действительно очень важны... Многие европейские страны прошли реформирование раньше Украины. Но если мы говорим откровенно о сроках, о ситуации, о войне, о том, в какой ситуации Украина проводит реформы — я считаю, что мы сегодня в Европе самые быстрые", — подчеркнул Зеленский.

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При этом, он отметил, что не пожелал бы оказаться в таких обстоятельствах ни одной стране.

"Мы очень быстрые, мы минимально бюрократические, мы понимаем, какова цена времени для нас. Потому что время у нас измеряется человеческими жизнями. Поэтому я думаю, что мы сегодня проводим реформ больше, чем большинство стран", — сказал глава государства.

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Зеленский также пояснил, что все реформы внедряются в таком темпе не потому, что это нужно Евросоюзу или иной организации, а потому, что это необходимо самой Украине.

"Не реформируя Украину, мы не сможем быть сильными и мощными", — подчеркнул он.

Президент добавил, что, несмотря на необходимость защищаться от агрессии и тратить большие средства на обороноспособность армии, Украина находит силы на реформы и реализацию крупных инфраструктурных проектов, в частности на строительство дорог и мостов.

"Поэтому я считаю, что вопрос ЕС и НАТО все же частично связан с реформами, но преимущественно это вопрос политический", — резюмировал Зеленский.

Ранее Зеленский на форуме "Украина 30. Международная политика" заявил, что Украина сделала достаточно, чтобы получить от Европейского союза и НАТО конкретные сроки вступления в эти международные объединения.

Напомним, что по итогам саммита НАТО 14 июня было подтверждено решение Бухарестского саммита 2008 года о том, что Украина будет членом НАТО, и отмечено, что Киев продвигается вперед на пути реформ и полностью использует уже имеющиеся инструменты для достижения членства в организации.

Зеленский тогда же в телефонном разговоре с премьер-министром Великобритании Борисом Джонсоном заявил, что Украина сделала все для получения Плана действий относительно членства в НАТО, и "пришло время, чтобы наши партнеры и союзники поддержали Украину конкретными действиями и решениями".

Он также сказал, что хочет услышать четкое "да" или "нет" от президента США Джозефа Байдена относительно ПДЧ в НАТО для Украины. Байден в свою очередь сказал, что Украина станет членом организации, когда будет соответствовать ее критериям.

В свою очередь, министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил, что рассчитывает на предоставление Украине ПДЧ в НАТО уже в 2022 году.