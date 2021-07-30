Беглого судью Чауса нашли в Винницкой области

Бывший украинский судья Николай Чаус, которого в апреле 2021 года похитили неизвестные, был обнаружен в Винницкой области. Об этом сообщил источник в правоохранительных органах, передает "Цензор.НЕТ".
По информации издания, в полицию позвонил житель села Мазуровка (Винницкая область) и сообщил, что обнаружил гражданина Николая Чауса, 1966 года рождения.
Чаус сообщил, что был похищен неизвестными лицами, и подтвердил, что является экс-судьей Днепровского райсуда Киева. На место происшествия выехали правоохранители.
Напомним, судья Днепровского районного суда Киева Николай Чаус исчез из Украины в 2016 году, когда антикоррупционные органы нашли у него во дворе закопанные банки с крупной суммой денег.
Позднее он объявился в Молдове, где все это время пытался добиться политического убежища.
В начале апреля 2021 года стало известно, что Молдова окончательно отказала ему, после чего Чауса похитили в Кишиневе. Служба безопасности Украины начала уголовное производство по данному факту.
Министр внутренних дел Молдовы Павел Войку заявил, что подозреваемые в похищении выехали в Украину. Предполагается, что Чаус тоже был с ними и находится в Украине, но власти не подтверждают эту информацию.
По данным молдавской стороны, судью могли вывезти дипломатическим транспортом.
Тогда же в СМИ появилась информация, что за похищением экс-судьи могло стоять Главное управление разведки Минобороны Украины.
В мае в мессенджере Telegram появился аккаунт, на котором от имени Чауса стали публиковаться его видеозаявления, а также компромат, раскрывающий, в частности, деятельность департамента Генпрокуратуры Украины, который якобы по заданию бывшего тогда президентом Петра Порошенко занимался шантажом и рейдерством в отношении бизнесменов.
После 25 июня новые записи на канале не публиковались. Чаус на опубликованных видео заявлял, что с ним все в порядке и он находится в безопасном месте, однако до сих пор его местонахождение оставалось неизвестным для общественности.
Чтобы знать еще больше — подписывайся на Delo.ua в Telegram