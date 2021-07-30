Общество 1 час назад

Беглого судью Чауса нашли в Винницкой области

Об обнаружении скандального судьи на Виннитчине сообщил один из местных жителей

Николай Чаус. Фото: Telegram/Таймер Одесса Николай Чаус. Фото: Telegram/Таймер Одесса
Николай Чаус. Фото: Telegram/Таймер Одесса

Бывший украинский судья Николай Чаус, которого в апреле 2021 года похитили неизвестные, был обнаружен в Винницкой области. Об этом сообщил источник в правоохранительных органах, передает "Цензор.НЕТ".

По информации издания, в полицию позвонил житель села Мазуровка (Винницкая область) и сообщил, что обнаружил гражданина Николая Чауса, 1966 года рождения.

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Чаус сообщил, что был похищен неизвестными лицами, и подтвердил, что является экс-судьей Днепровского райсуда Киева. На место происшествия выехали правоохранители.

Напомним, судья Днепровского районного суда Киева Николай Чаус исчез из Украины в 2016 году, когда антикоррупционные органы нашли у него во дворе закопанные банки с крупной суммой денег.

Позднее он объявился в Молдове, где все это время пытался добиться политического убежища.

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В начале апреля 2021 года стало известно, что Молдова окончательно отказала ему, после чего Чауса похитили в Кишиневе. Служба безопасности Украины начала уголовное производство по данному факту.

Министр внутренних дел Молдовы Павел Войку заявил, что подозреваемые в похищении выехали в Украину. Предполагается, что Чаус тоже был с ними и находится в Украине, но власти не подтверждают эту информацию.

По данным молдавской стороны, судью могли вывезти дипломатическим транспортом.

Тогда же в СМИ появилась информация, что за похищением экс-судьи могло стоять Главное управление разведки Минобороны Украины.

В мае в мессенджере Telegram появился аккаунт, на котором от имени Чауса стали публиковаться его видеозаявления, а также компромат, раскрывающий, в частности, деятельность департамента Генпрокуратуры Украины, который якобы по заданию бывшего тогда президентом Петра Порошенко занимался шантажом и рейдерством в отношении бизнесменов.

После 25 июня новые записи на канале не публиковались. Чаус на опубликованных видео заявлял, что с ним все в порядке и он находится в безопасном месте, однако до сих пор его местонахождение оставалось неизвестным для общественности.

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