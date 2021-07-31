СБУ призналась, что судья Чаус у них: "Ему предоставляется медпомощь"

Служба безопасности Украины не "похищала" бывшего судью Днепровского районного суда города Киева Николая Чауса, а действовала в рамках закона и своих полномочий.

Об этом сообщает пресс-центр СБУ. В спецслужбе напомнили, что с мая 2021 года именно СБУ проводит досудебное расследование уголовного производства по фактам похищения бывшего судьи Чауса и незаконной переправки его через государственную границу.

По информации СБУ, 30 июля на "горячую линию" Службы безопасности обратилось лицо, которое сообщило, что в однин из поселковых советов Винницкой области прибыл человек, представившийся Николаем Чаусом, и попросил вызвать именно сотрудников СБУ.

"Впоследствии следователи СБ Украины получили от Николая Чауса данные, свидетельствующие о его похищении, лишении свободы и применении к нему других противозаконных действий. В связи с соответствующим заявлением в отношении господина Чауса приняты меры для обеспечения его безопасности", — говорится в сообщении.

В СБУ добавили, что, несмотря на физическое и моральное состояние Чауса после длительного лишения свободы, пока ему оказывается необходимая медицинская помощь.

"Об этом отдельно проинформирована жена господина Чауса, а следователи СБУ находятся в постоянном контакте с его родственниками", — отметили в СБУ.

Ранее стало известно, что бывший украинский судья Николай Чаус, которого в апреле 2021 года похитили неизвестные, был обнаружен в Винницкой области.

Напомним, судья Днепровского районного суда Киева Николай Чаус исчез из Украины в 2016 году, когда антикоррупционные органы нашли у него во дворе закопанные банки с крупной суммой денег.

Позднее он объявился в Молдове, где все это время пытался добиться политического убежища.

В начале апреля 2021 года стало известно, что Молдова окончательно отказала ему, после чего Чауса похитили в Кишиневе. Служба безопасности Украины начала уголовное производство по данному факту.

Министр внутренних дел Молдовы Павел Войку заявил, что подозреваемые в похищении выехали в Украину. Предполагается, что Чаус тоже был с ними и находится в Украине, но власти не подтверждают эту информацию.

По данным молдавской стороны, судью могли вывезти дипломатическим транспортом.

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Тогда же в СМИ появилась информация, что за похищением экс-судьи могло стоять Главное управление разведки Минобороны Украины.

В мае в мессенджере Telegram появился аккаунт, на котором от имени Чауса стали публиковаться его видеозаявления, а также компромат, раскрывающий, в частности, деятельность департамента Генпрокуратуры Украины, который якобы по заданию бывшего тогда президентом Петра Порошенко занимался шантажом и рейдерством в отношении бизнесменов.

После 25 июня новые записи на канале не публиковались. Чаус на опубликованных видео заявлял, что с ним все в порядке и он находится в безопасном месте, однако до сих пор его местонахождение оставалось неизвестным для общественности.

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