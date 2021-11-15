Дело о взятке судье Чаусу передали в суд

Национальное антикоррупционное бюро и Специализированная антикоррупционная прокуратура 15 ноября направили в суд обвинительный акт в отношении бывшего судьи Днепровского районного суда Киева Николая Чауса. Об этом сообщает НАБУ.

Чаусу инкриминируют часть 4 статьи 368 Уголовного кодекса (получение взятки в особо крупном размере должностным лицом, занимающим ответственное положение, сопряженное с вымогательством). По данным следствия, он требовал и получил неправомерную выгоду в сумме 150 тысяч долларов (более 3,7 млн ​​грн по курсу на момент совершения преступления).

НАБУ задержало его при получении взятки 9 августа 2016 года. За эту сумму он обещал вынесение "нужного" решения в деле о торговле наркотиками, а сами деньги закопал на своем огороде в литровых банках. В начале сентября Верховная Рада дала согласие на его задержание и привлечение к уголовной ответственности.

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"Воспользовавшись судейским правовым иммунитетом, подозреваемый скрывался от расследования и покинул территорию Украины. Уголовное производство по факту незаконного перемещения экс-судьи через государственную границу Украины в настоящее время расследуется ГСУ СБУ", — напоминают в НАБУ.

С 16 августа 2016 года Чаус находился во всеукраинском, а затем и в международном розыске. В феврале 2017 года он был задержан на территории Молдовы и арестован, но уже в апреле, когда срок ареста истек, отпущен на свободу. Чаус просил молдавские власти предоставить ему убежище, при этом, несмотря на отказ, остался жить в Молдове.

Весной 2021 года в СМИ появилась информация о похищении экс-судьи в Кишиневе. В мае в мессенджере Telegram появился аккаунт, на котором стали публиковаться видеозаявления Чауса, а также компромат, раскрывающий, в частности, деятельность департамента Генпрокуратуры Украины, который якобы по заданию бывшего тогда президентом Петра Порошенко занимался шантажом и рейдерством в отношении бизнесменов.

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После 25 июня новые записи на канале не публиковались. Чаус на опубликованных видео заявлял, что с ним все в порядке и он находится в безопасном месте, однако до конца июля его местонахождение оставалось неизвестным.

30 июля бывший судья объявился в одних трусах в селе в Винницкой области неподалеку от Могилева-Подольского, где расположен пункт пропуска на границе с Молдовой. Впоследствии стало известно, что СБУ доставила его в Киев, однако НАБУ попыталось "отбить" Чауса, устроив погоню за автомобилями спецслужбы по улицам столицы, однако безрезультатно.

3 августа детективы НАБУ все же задержали экс-судью в больнице "Феофания". На следующий день Высший антикоррупционный суд избрал ему меру пресечения в виде круглосуточного домашнего ареста. 6 августа стороне защиты были открыты материалы дела о взятке.