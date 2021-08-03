НАБУ обвинило СБУ в помощи Чаусу в уклонении от правосудия

Национальное антикоррупционное бюро отмечает, что сокрытие сотрудниками Службы безопасности Украины от детективов НАБУ информации о местонахождении бывшего судьи Днепровского райсуда Киева Николая Чауса, подозреваемого в получении взятки, является фактическим содействием в уклонении от уголовного судопроизводства и может содержать признаки преступления в виде превышения служебных полномочий.

В бюро напоминают, что речь идет о событиях 30 июля 2021 года, когда Чауса обнаружили в Винницкой области. При этом еще с августа 2016 года экс-судья находился в общеукраинском розыске, а в январе 2017 года ему была заочно избрана мера пресечения в виде содержания под стражей.

"УПК Украины предусматривает, что в случае выявления разыскиваемого лица его должны передать уполномоченному представителю органа досудебного расследования. Вместо этого имеем ситуацию фактического укрытия подозреваемого сотрудниками СБУ и игнорирование процессуального закона.

В НАБУ указывают, что 1 августа детективы направили в СБУ и Офис генпрокурора требование о немедленной доставке Чауса в бюро, а 2 августа в связи с тем, что СБУ не обеспечила явку экс-судьи, было отправлено повторное требование с повестками о вызове подозреваемого.

"Национальное бюро отмечает, что соблюдение закона является обязанностью для всех правоохранительных органов. Принятие мер безопасности к лицу, находящемуся в статусе потерпевшего в уголовном производстве, которое расследуется следователями СБУ, никоим образом не может быть основанием для укрытия такого лица от уголовного судопроизводства и неисполнения постановления об избрании меры пресечения в виде содержания под стражей", — подчеркнули в бюро.

В ведомстве в очередной раз призвали СБУ доставить подозреваемого Чауса уполномоченным детективам и в Высший антикоррупционный суд в 14:00 4 августа для рассмотрения вопроса о применении к нему меры пресечения в виде содержания под стражей.

Напомним, что 8 мая СБУ сообщила, что расследует уголовное производство по факту похищения Чауса в Молдове и незаконной переправке его через границу.

Чаус — бывший судья Днепровского райсуда Киева. 9 августа 2016 года его поймали в Украине на взятке в 150 тысяч долларов. Сообщалось, что обещал вынесение "нужного" решения в деле о торговле наркотиками, а полученные за это деньги закопал на своем огороде в литровых банках. Арестовать его не успели из-за отсутствия разрешения Верховной Рады, но вскоре Чаус объявился в Кишиневе. Он просил молдавские власти предоставить ему убежище, но, несмотря на отказ, продолжал жить в Молдове.

Весной 2021 года в СМИ появилась информация о похищении экс-судьи, за которым могло стоять Главное управление разведки Минобороны Украины. В мае в мессенджере Telegram появился аккаунт, на котором от имени Чауса стали публиковаться его видеозаявления, а также компромат, раскрывающий, в частности, деятельность департамента Генпрокуратуры Украины, который якобы по заданию бывшего тогда президентом Петра Порошенко занимался шантажом и рейдерством в отношении бизнесменов.

После 25 июня новые записи на канале не публиковались. Чаус на опубликованных видео заявлял, что с ним все в порядке и он находится в безопасном месте, однако до конца июля его местонахождение оставалось неизвестным.

30 июля бывший судья объявился в одних трусах в селе в Винницкой области неподалеку от Могилева-Подольского, где расположен пункт пропуска на границе с Молдовой. Впоследствии стало известно, что СБУ доставила его в Киев, однако НАБУ попыталось "отбить" Чауса, устроив погоню за автомобилями спецслужбы по улицам столицы, однако безрезультатно.