Детективы НАБУ задержали экс-судью Чауса в клинике "Феофания"

Поздно вечером 3 августа в больнице "Феофания" детективы Национального антикоррупционного бюро Украины (НАБУ) задержали бывшего судью Днепровского райсуда Киева Николая Чауса.

Как сообщает пресс-служба НАБУ, Чаусу вручено ходатайство о применении меры пресечения, решение по которому должен 4 августа принять Высший антикоррупционный суд ВАКС (заседание назначено на 14:00).

К тому моменту подозреваемый будет находиться в изоляторе временного содержания.

В НАБУ добавили, что на данный момент это вся информация, которую они могут сообщить, учитывая тайну следствия.

Ранее адвокат Николая Чауса Ростислав Кравец рассказал, что бывший судья сейчас находится в безопасности и ему предоставляется медицинская помощь.

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Сегодня он подтвердил, что его подзащитного задержали детективы НАБУ, передает "Страна".

Он добавил, что, видимо, в НАБУ договорились с СБУ. При этом, по словам Кравца, СБУ продолжает охранять Чауса, но передала его в НАБУ.

"СБУ и НАБУ между собой договорились и решили вечером без эпатажа его передать. Что, я считаю, тоже неплохо. В том плане, что не устраивали стрельбу и не выясняли, кто круче. Но плохо, что усугубляют и без того непростую ситуацию. В похищении Чауса замешаны почти все правоохранительные органы и спецслужбы Украины, а также Молдовы. В Сомали сейчас больше порядка, чем в Украине", — прокомментировал Кравец.

По информации издания, в данный момент адвокат едет к Николаю Чаусу.

Напомним, 31 июля Служба безопасности Украины подтвердила, что экс-судья Чаус действительно находится под защитой службы. Как рассказали в спецслужбе, Чаус сам попросил, чтобы его забрали сотрудники СБУ.

Кроме того, в СБУ рассказали, что Чауса уже допросили по делу о его похищении.

В свою очередь адвокаты бывшего судьи Николая Чауса, которого ранее обнаружили в селе в Винницкой области, заявляли, что все еще не имеют доступа к своему клиенту.

Напомним, судья Днепровского районного суда Киева Николай Чаус исчез из Украины в 2016 году, когда антикоррупционные органы нашли у него во дворе закопанные банки с крупной суммой денег.

Позднее он объявился в Молдове, где все это время пытался добиться политического убежища.

В начале апреля 2021 года стало известно, что Молдова окончательно отказала ему, после чего Чауса похитили в Кишиневе. Служба безопасности Украины начала уголовное производство по данному факту.

Министр внутренних дел Молдовы Павел Войку заявил, что подозреваемые в похищении выехали в Украину.

Тогда же в СМИ появилась информация, что за похищением экс-судьи могло стоять Главное управление разведки Минобороны Украины.

В мае в мессенджере Telegram появился аккаунт, на котором от имени Чауса стали публиковаться его видеозаявления, а также компромат, раскрывающий, в частности, деятельность департамента Генпрокуратуры Украины, который якобы по заданию бывшего тогда президентом Петра Порошенко занимался шантажом и рейдерством в отношении бизнесменов.

После 25 июня новые записи на канале не публиковались. Чаус на опубликованных видео заявлял, что с ним все в порядке и он находится в безопасном месте, однако до сих пор его местонахождение оставалось неизвестным для общественности.

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