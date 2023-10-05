НАПК настаивает на виновности Тимошенко в коррупции, несмотря на решение суда

Национальное агентство по предотвращению коррупции настаивает на собственной правовой позиции и обоснованности протокола о коррупционном нарушении экс-заместителя главы Офиса президента Кирилла Тимошенко.

Об этом говорится в сообщении ведомства, где ознакомились с содержанием постановления Печерского районного суда Киева по результатам рассмотрения дела о возможном совершении Тимошенко административных правонарушений, связанных с коррупцией.

"НАПК считает аргументы суда о признании Тимошенко невиновным неполными и неубедительными, а соответствующее решение немотивированным. Однако из-за несовершенства законодательства у Национального агентства отсутствует возможность представить свою позицию в суде или обжаловать решение в апелляционной инстанции", - заявили в НАПК.

Там напоминают, что по действующему законодательству агентство наделено лишь полномочиями составлять протоколы об административных правонарушениях, однако не является стороной при рассмотрении дела и не имеет возможности предоставить суду аргументы в защиту своих позиций.

"Национальное агентство понимает, что судебное решение вступило в законную силу, однако вопрос установления истины по этому делу неоднозначен из-за отсутствия состязательности и всесторонности во время его рассмотрения", - добавляют в агентстве.

Заявлено, что аргументы Печерского райсуда не убедили общество в том, что Тимошенко действительно невиновен и, если бы у НАПК была возможность предоставить свои аргументы, оно ею воспользовалось бы.

Напомним, 11 августа НАПК направило в суд протокол об админнарушении Тимошенко. До этого, 28 июля, несмотря на официальное приглашение и высказанное обещание прибыть в НАПК сам Тимошенко для получения протокола не явился. Экс-госслужащий не отреагировал и на письмо, которым агентство направило ему протокол для ознакомления, подписания и предоставления объяснений и замечаний по его содержанию.

НАПК просило оштрафовать Тимошенко на символические 6,8 тысяч гривен из-за выявления ряда коррупционных правонарушений. В частности, сообщалось, что в должности замруководителя ОП он, используя свое служебное положение, получил разрешение на пересечение государственной границы для своего подчиненного.

Кроме того, Тимошенко трижды за 2022 год бесплатно проживал в комплексе Emily Hotel, а также безвозмездно использовал в личных целях легковой автомобиль Porsche Taycan, на что в свое время обращали внимание СМИ. 21 сентября Печерский райсуд постановил закрыть производство по делу за отсутствием в действиях Тимошенко состава административного правонарушения.

Примечательно также, что накануне Тимошенко впервые за восемь месяцев высказался публично, объяснив, что тогда "решил уйти, чтобы не подвергать информационным атакам команду и президента".

"Отвечать на упреки, которые тогда были, решил цивилизованным способом и в законном порядке. На днях в суде были опровергнуты все имеющиеся претензии НАПК по мне. Куда пропал Тимошенко? Я в Украине, в Киеве. Никуда не уезжал и не уезжаю. Благодарен семье, всем, кто был и есть рядом, а также всем, кто проявился с другой стороны. Выводы сделал. Пора выходить из тишины", - заявил он.

Напомним, что Тимошенко президент Владимир Зеленский уволил 23 января. Он занимал должность замруководителя ОП с 25 июня 2019 года, то есть получил ее вскоре после вступления в должность самого Зеленского. После этого должность Тимошенко получил Алексей Кулеба, ранее возглавлявший Киевскую областную военную администрацию.