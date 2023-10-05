НАЗК наполягає на винуватості Тимошенка в корупції попри рішення суду

Національне агентство з питань запобігання корупції наполягає на власній правовій позиції та обґрунтованості протоколу про корупційне порушення ексзаступника голови Офісу президента Кирила Тимошенка.

Про це йдеться у повідомленні відомства, де ознайомилися зі змістом постанови Печерського районного суду Києва за результатами розгляду справи про можливе вчинення Тимошенком адміністративних правопорушень, пов’язаних з корупцією.

"НАЗК вважає аргументи суду про визнання Тимошенка невинуватим неповними та непереконливими, а відповідне рішення невмотивованим. Проте через недосконалість законодавства у Національного агентства відсутня можливість представити свою позицію в суді чи оскаржити рішення в апеляційній інстанції", - заявили у НАЗК.

Там нагадують, що за чинним законодавством агентство наділене лише повноваженнями складати протоколи про адміністративні правопорушення, проте не є стороною під час розгляду справи й не має можливості надати суду аргументи на захист своїх позицій.

"Національне агентство розуміє, що судове рішення набуло законної сили, проте питання встановлення істини у цій справі не є однозначним через відсутність змагальності та всебічності під час її розгляду", - додають в агентстві.

Заявлено, що аргументи Печерського райсуду не переконали суспільство в тому, що Тимошенко справді є невинуватим і, якби у НАЗК була можливість надати свої аргументи, воно нею скористалося б.

Нагадаємо, 11 серпня НАЗК направило до суду протокол про адмінпорушення Тимошенка. До цього, 28 липня, попри офіційне запрошення і висловлену обіцянку прибути до НАЗК сам Тимошенко для отримання протоколу не з’явився. Ексслужбовець не відреагував і на лист, яким агентство надіслало йому протокол для ознайомлення, підписання та надання пояснень і зауважень щодо його змісту.

НАЗК просило оштрафувати Тимошенка на символічні 6,8 тисячі гривень через виявлення низки корупційних правопорушень. Зокрема, повідомлялося, що на посаді заступника керівника ОП він, використовуючи своє службове становище, отримав дозвіл на перетин державного кордону для свого підлеглого.

Крім того, Тимошенко тричі за 2022 рік безоплатно проживав у комплексі Emily Hotel, а також безоплатно використовував в особистих цілях легковий автомобіль Porsche Taycan, на що свого часу звертали увагу ЗМІ. Натомість 21 вересня Печерський райсуд постановив закрити провадження у справі за відсутністю в діях Тимошенка складу адміністративного правопорушення.

Примітно також, що напередодні Тимошенко вперше за вісім місяців висловився публічно, пояснивши, що тоді "вирішив піти, щоб не наражати на інформаційні атаки команду та президента".

"Відповідати на закиди, які тоді були, вирішив у цивілізований спосіб та в законному порядку. Днями в суді було спростовано всі наявні претензії НАЗК щодо мене. Куди пропав Тимошенко? Я в Україні, в Києві. Нікуди не виїжджав і не виїжджаю. Вдячний сімʼї, усім хто був і є поруч, а також всім хто проявився з іншого боку. Висновки зробив. Час виходити з тиші", - заявив він.

Нагадаємо, що Тимошенка президент Володимир Зеленський звільнив 23 січня. Він перебував на посаді заступника керівника ОП з 25 червня 2019 року, тобто отримав її незабаром після вступу на посаду самого Зеленського. Після цього посаду Тимошенка отримав Олексій Кулеба, який раніше очолював Київську обласну військову адміністрацію.