Верховный суд Франции окончательно отказал Украине в экстрадиции Жеваго

Верховный суд Франции в Париже окончательно отказал Украине в удовлетворении запроса на экстрадицию бизнесмена и бывшего депутата Верховной Рады Константина Жеваго, сообщила его пресс-служба.

Отмечается, что решение было принято после подробного анализа всех представленных материалов, учета всех доказательств и аргументов, представленных сторонами обвинения и защиты.

"В решении четко сказано, что государство Украина не может обеспечить справедливый судебный процесс в отношении Константина Жеваго. Поэтому дело против него прекращается. Кроме того, с господина Жеваго сняты все существовавшие ограничения", - говорится в сообщении.

Сам Жеваго заявляет, что дело против него сфабриковано, не имеет никакой юридической основы, имеет признаки политического преследования и давления. По словам бизнесмена, он все же хочет довести его либо до закрытия, либо до рассмотрения в суде как можно скорее, несмотря на то, что Государственное бюро расследований и Офис генерального прокурора, по его оценке, не проявляют к этому интереса.

Защита Жеваго считает, что в ходе расследования имел место целый ряд нарушений, в частности речь идет о привлечении к ответственности заведомо невиновного лица, непризнании и недопущении защитников в уголовном производстве, проведении безосновательного розыска, недопуске экс-нардепа к даче показаний и непредоставлении материалов расследования.

В чем подозревают Жеваго

Экс-нардепа, напомним, подозревают в совершении преступлений по части 3 статьи 27, части 5 статьи 191 (организация присвоения или растраты имущества в особо крупных размерах или организованной группой) и части 3 статьи 209 Уголовного кодекса (отмывание имущества, полученного преступным путем, совершенное организованной группой размере).

Речь идет о растрате 113 миллионов долларов банка "Финансы и Кредит". Также о подозрении сообщили ряду топ-менеджеров этого финучреждения, ныне находящегося в состоянии ликвидации. В июле 2021 года Жеваго был объявлен в международный розыск.

В декабре 2022 года французские правоохранители задержали Жеваго на горнолыжном курорте Куршевель, в тот же месяц французский суд принял решение об экстрадиционном аресте бизнесмена. Позже Жеваго вышел на свободу, внеся залог в 1 миллион евро.

В январе 2023 года Фонд гарантирования вкладов подал против Жеваго иск о возмещении ущерба банку "Финансы и Кредит" и его кредиторам в размере 46 миллиардов гривен. В марте Хозяйственный суд Киева арестовал часть активов компании Жеваго Ferrexpo в рамках дела по иску ФГВ.

В августе Национальное антикоррупционное бюро сообщило экс-нардепу о подозрении по другому делу - о даче взятки председателю Верховного суда Всеволоду Князеву за решение в его пользу в хозяйственном деле, касавшемся подконтрольного Жеваго через Ferrexpo Полтавского горно-обогатительного комбината.

Сам Князев был задержан по подозрению в получении 2,7 миллиона долларов взятки 15 июня, а на следующий день - уволен. Пособником в совершении преступления оказался адвокат Олег Горецкий, в отношении которого уже вынесен приговор, поскольку тот пошел на соглашение со следствием: он получил условный срок заключения.