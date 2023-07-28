На Кипре задержан сообщник олигарха Жеваго по запросу Украины

В Республике Кипр правоохранители задержали бывшего заместителя председателя правления АО "Банк "Финансы и Кредит". Он был сообщником владельца банковского учреждения Константина Жеваго в отмывании более 100 млн долларов.

Об этом 28 июля сообщила пресс-служба ГБР, по запросу которого его и задержали.

ГБР собрало и передало доказательную базу, на основе которой суд принял решение о содержании подозреваемого под стражей. Теперь готовится необходимый пакет документов для его экстрадиции из Кипра в Украину. По информации издания "Бабель", речь идет о Сергее Борисове.

Напомним, в сентябре 2019 года Жеваго заочно сообщили о подозрении в том, что он, как бенефициар банка "Финансы и кредит", организовал растрату 113 миллионов долларов этого финансового учреждения. Также о подозрении сообщили ряду топ-менеджеров банка. В июле 2021 года бывшего нардепа объявили в международный розыск.

По запросу ГБР французские правоохранители 27 декабря задержали Жеваго на горнолыжном курорте Куршевель. В январе он вышел под залог.

В настоящее время наложен арест на имущество подозреваемого олигарха, а также связанных с ним юридических лиц. В частности, акции его предприятий на сотни миллионов гривен - корпоративные права обществ, 26 объектов недвижимости. Также, наложен арест на имущество других юридических лиц, связанных с бывшим депутатом. Среди прочего это 14 имущественных комплексов, 21 часть имущественных комплексов, 30 нежилых помещений, 10 квартир.

Еще в октябре 2020 года арестованные активы стоимостью более 300 млн гривен были переданы в АРМА.