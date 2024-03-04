Справу ексголови Верховного суду Князєва, якого звинувачують у хабарництві, скеровано до суду

НАБУ і САП відправили на лаву підсудних колишнього голову Верховного суду, викритого на отримані неправомірної вигоди в особливо великому розмірі.

Про це повідомила пресслужба НАБУ.

Зазначається, що 4 березня 2024 року НАБУ і САП відправили на лаву підсудних колишнього голову Верховного суду, викритого на отриманні неправомірної вигоди в особливо великому розмірі.

Слідство встановило, що у 2002 році український бізнесмен – власник групи "Фінанси і кредит", придбав 40,19% акцій гірничо-збагачувального комбінату у чотирьох компаній. 18 років потому колишні акціонери звернулися до господарського суду з позовом, щоб визнати договір купівлі-продажу цінних паперів недійсним та повернути собі акції ГЗК. Однак суд відмовив у задоволенні вимог.

У 2022 році апеляційний суд скасував рішення першої інстанції та визнав недійсним договір купівлі-продажу цінних паперів.

"Аби не допустити втрату акцій, на початку березня 2023 року бізнесмен вступив у змову з адвокатом, який мав зв’язки з головою Верховного суду. Протягом березня-квітня 2023 року він передав адвокату $2,7 млн ($1,8 млн – голові та суддям Верховного суду, решта – як "оплата" посередницьких послуг)", - йдеться у повідомленні НАБУ.

15 травня 2023 року під час отримання другого траншу у сумі $450 тис. голову Верховного суду й адвоката було викрито "на гарячому".

Справа Князєва: що відомо

Нагадаємо, що НАБУ викрило масштабну корупційну схему у Верховному суді та затримало його голову Князєва за підозрою в отриманні $2,7 млн хабаря 15 червня 2023 року.

Верховний суд висловив недовіру та достроково припинив повноваження Князєва у зв'язку зі встановленими фактами корупції. 26 травня замість нього головою Верховного суду обрали Станіслава Кравченка.

Розслідування проти Князєва НАБУ завершило 3 жовтня: йому інкримінують частину 4 статті 368 Кримінального кодексу (отримання хабаря).

Спершу Князєва арештували з можливістю виходу під заставу в 107 мільйонів гривень, але потім зменшили цю суму до 75 мільйонів. 31 серпня ВАКС зменшив розмір застави вже до 55 мільйонів гривень, 26 вересня - до 45 мільйонів, а 11 жовтня - до 35 мільйонів. 5 грудня суд вчергове зменшив розмір застави підозрюваному з 35 мільйонів до 27 мільйонів гривень. 31 січня, після того як слідчий суддя ВАКС вкотре зменшив розмір застави до 8,168 млн грн, Князєв вийшов із СІЗО під заставу. 6 лютого 2024 року за клопотанням керівника САП Вища рада правосуддя відсторонила колишнього голову Верховного суду Всеволода Князєва від розгляду судових справ.

В свою чергу, пособником у хабарництві та шахрайстві виявився адвокат Олег Горецький, який згодом пішов на угоду зі стороною обвинувачення, визнавши свою вину. Вже 12 жовтня йому дали п'ять років позбавлення волі без конфіскації майна із звільненням від відбування покарання з іспитовим строком три роки. В дачі хабаря голові Верховного суду підозрюють бізнесмена та колишнього депутата Верховної Ради Костянтина Жеваго.