Суд в Германии отказался экстрадировать Онищенко в Украину и освободил его

Немецкий суд отказал в экстрадиции в Украину бывшего народного депутата Александра Онищенко из-за того, что украинские тюрьмы могут не соответствовать минимальным стандартам международного права по содержанию заключенных.
Такое решение приняли судьи Высшего земельного суда Ольденбурга, сообщает DW.
Согласно решению суда, "существует значительная вероятность", что в случае экстрадиции Онищенко "не будут соблюдены минимальные стандарты международного права относительно условий содержания в тюрьмах", в том числе и Европейской конвенции по правам человека. Поэтому экстрадиция, по мнению немецкого суда, является недопустимой.
Также судьи Высшего земельного суда Ольденбурга отменили ордер об аресте Онищенко, и теперь он свободен.
Ранее суд обратился к украинским властям с просьбой предоставить "детальное описание" условий содержания под стражей, на которые мог бы рассчитывать Онищенко в следственном изоляторе в Киеве. Однако тогда украинская сторона "только в общих чертах" проинформировала немецкий суд о том, что международные стандарты будут соблюдены. Таких заверений судьям в Ольденбурге было мало.
Аргументируя свое решение, судьи сослались на доклад Совета Европы (СЕ), основанный на данных Европейского комитета против пыток. Эксперты комитета посетили украинские тюрьмы в 2017 и 2018 годах. В сделанном после этого докладе они указали на "нечеловеческие условия содержания заключенных, унижающие человеческое достоинство".
Сам Онищенко с момента своего ареста в Нижней Саксонии в ноябре 2019 года провел несколько месяцев в тюрьме города Ольденбург. В течение этого времени ему сделали операцию на сердце в расположенной возле тюрьмы больницы.
Теперь, после решения суда, Онищенко может покинуть тюрьму.
Известно, что в феврале 2020 года тогдашний адвокат Онищенко Инго Миноджио сообщил, что у его клиента есть гражданство России. В случае, если Германия не выдаст бывшего депутата Украине, он готов выехать в эту страну.
Напомним, 5 июля 2016 года Верховная Рада дала согласие на привлечение к уголовной ответственности, задержание и арест нардепа Онищенко. На момент голосования нардеп уже сбежал за границу.
27 июля 2018 года НАБУ сообщило, что завершило расследование в отношении Онищенко, подозреваемого в организации коррупционной схемы по хищению денег при добыче и продаже природного газа.
По версии следствия, в период с января 2013 года по июнь 2016 года члены преступной организации противоправно завладели деньгами, полученными от реализации газа в размере более 1,6 млрд грн, в результате чего "Укргаздобыча" понесла убытки на более чем 740 млн грн.
Среди фигурантов дела, кроме Онищенко, указаны его мама, 75-летняя Инесса Кадырова, и адвокат Валерий Постный — в прошлом бизнес-партнер Игоря Коломойского.
26 июля 2019 года мать беглого нардепа Онищенко Инессу Кадырову задержали в аэропорту "Борисполь". 74-летней Кадыровой запретили покидать Киев и обязали сотрудничать со следствием. Решение принял Соломенский райсуд.
21 января 2020 года ВАКС разрешил заочно рассматривать дело о "газовой схеме", в организации которой подозревают экс-нардепа Александра Онищенко. Это же касается и его помощницы.
30 января стало известно, что Высший антикоррупционный суд Украины отправил в Германию запрос о предоставлении международной правовой помощи относительно задержанного там обвиняемого в "газовой схеме" экс-нардепа Онищенко. Запрос касается вручения повестки о вызове на судебное заседание.