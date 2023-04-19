В США арестовали бизнесмена за торговлю с Курченко

Министерство юстиции США выдвинуло обвинения и арестовало американского предпринимателя Джона Кан Унсалана за участие в трехлетней схеме нарушения санкций США против украинского олигарха Сергея Курченко и двух его компаний. Такая информация появилась на сайте министерства юстиции Соединенных Штатов.

Как утверждается в обвинительном акте, с июля 2018 по октябрь 2021 41-летний Унсалан из Орландо, штат Флорида, через свою компанию Metalhouse перечислил более 150 миллионов долларов Курченко и подконтрольным украинскому олигарху компаниям. В свою очередь, бизнесмен получил от Курченко металлопродукцию, которая используется в металлургическом производстве, и пытался взыскать с Курченко миллионные средства за недопоставленную продукцию.

"Арест Джона Кан Унсалана должен служить предупреждением для тех, кто стремится вести дела с лицами или организациями, подпадающими под санкции, угрожающие безопасности Соединенных Штатов и наших союзников. Министерство юстиции неустанно преследует тех, кто стремится избежать санкций, введенных против российского режима, и чьи преступления позволяют режиму продолжать несправедливую, незаконную войну в Украине", – заявил генеральный прокурор Меррик Б. Гарленд.

Американскому предпринимателю инкриминируют участие в сговоре с целью обхода американских санкций, нарушении санкционного режима, сговоре с целью отмывания средств.

Ему грозит до 20 лет тюрьмы за каждый из пунктов обвинения.

Сбежавший из Украины после Революции Достоинства Сергей Курченко попал под санкции Управления по контролю за иностранными активами Министерства финансов США в 2015 году за его роль в незаконном присвоении государственных активов Украины или экономически значимой организации в Украине.

Напомним, Специализированная антикоррупционная прокуратура 8 декабря 2022 года направила в суд обвинительный акт в отношении Сергея Курченко – владельца так называемой группы компаний "Восточно-Европейская топливно-энергетическая компания", приближенного к бывшему президенту Виктору Януковичу.

В частности, Курченко инкриминируют создание, руководство преступной организацией, присвоение, растрату имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением в особо крупных размерах, отмывание имущества организованной группой или в особо крупном размере.

В августе 2022 года Одесская областная прокуратура передала в суд дело о создании Курченко преступной организации по ввозу на таможенную территорию Украины нерастаможенных нефтепродуктов, которые дальше продавались на внутреннем рынке без уплаты налогов и сборов.

Деятельность преступной организации под управлением беглого бизнесмена нанесла экономике государства ущерб более чем на 3,1 миллиарда гривен.