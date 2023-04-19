У США арештували бізнесмена за торгівлю з Курченком

Міністерство юстиції США висунуло звинувачення і арештувало американського підприємця Джона Кан Унсалана за участь у трирічній схемі порушення санкцій США проти українського олігарха Сергія Курченка і двох його компаній. Така інформація з‘явилася на сайті міністерства юстиції Сполучених Штатів.

Як стверджується в обвинувальному акті, з липня 2018 року по жовтень 2021 року 41-річний Унсалан з Орландо, штат Флорида, через свою компанію Metalhouse перерахував понад 150 мільйонів доларів Курченку та підконтрольним українському олігарху компаніям. Натомість бізнесмен отримав від Курченка металопродукцію, яка використовується у металургійному виробництві, і намагався стягнути з Курченка мільйонні кошти за недопоставлену продукцію.

"Арешт Джона Кан Унсалана має слугувати попередженням для тих, хто прагне вести справи з особами або організаціями, які підпадають під санкції, що загрожує безпеці Сполучених Штатів і наших союзників. Міністерство юстиції невпинно переслідує тих, хто прагне уникнути санкцій, запроваджених проти російського режиму, і чиї злочини дозволяють режиму продовжувати несправедливу, незаконну війну в Україні", - заявив генеральний прокурор Меррік Б. Гарленд.

Американському підприємцю інкримінують участь в змові з метою обходу американських санкцій, порушення санкційного режиму, змові з метою відмивання коштів.

Йому загрожує до 20 років вʼязниці за кожен з пунктів звинувачення.

Сергій Курченко, який втік з України після Революції Гідності, потрапив під санкції Управління з контролю за іноземними активами Міністерства фінансів США в 2015 році за його роль у незаконному привласненні державних активів України або економічно значущої організації в Україні.

Нагадаємо, Спеціалізована антикорупційна прокуратура 8 грудня 2022 року направила до суду обвинувальний акт стосовно Сергія Курченка - власника так званої групи компаній "Східно-Європейська паливно-енергетична компанія" (СЄПЕК), наближеного до колишнього президента Віктора Януковича.

Зокрема, Курченку інкримінують створення, керівництво злочинною організацією, привласнення, розтрата майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем в особливо великих розмірах або організованою групою, відмивання майна організованою групою або в особливо великому розмірі.

У серпні 2022 року серпні Одеська обласна прокуратура передала до суду справу про створення Курченком злочинної організації з ввозу на митну територію України нерозмитнених нафтопродуктів, які далі продавалися на внутрішньому ринку без сплати податків та зборів.

Діяльність злочинної організації під керуванням бізнесмена-втікача завдала економіці держави збитків на понад 3,1 мільярда гривень.