Справу про організацію Курченком масштабного розкрадання майна держпідприємств та банків передали до суду

Спеціалізована антикорупційна прокуратура 8 грудня направила до суду обвинувальний акт стосовно Сергія Курченка - власника так званої групи компаній "Східно-Європейська паливно-енергетична компанія" (СЄПЕК), наближеного до колишнього президента Віктора Януковича. Про це йдеться у повідомленні відомства.

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У ході розслідування слідчі генеральної прокуратури, прокурори САП та детективи НАБУ здобули докази, які свідчать про організацію зазначеною особою низки злочинів, зокрема заволодіння та подальшої легалізації майна і понад 12 мільярдів гривень коштів низки державних підприємств, Національного банку України та комерційних банків.

Серед таких називаються Національна акціонерна компанія "Нафтогаз України", "Укрнафта", "Укргазвидобування", Аграрний фонд, Реал Банк, Брокбізнесбанк та Укргазбанк.

Дії Курченка, якого також вважають членом злочинної організації, очолюваної Януковичем, кваліфіковані за ознаками цілої низки статей Кримінального кодексу.

Зокрема, це частина 1 статті 255 (створення, керівництво злочинною організацією); частина 4 статті 28 та частина 5 статті 191 (привласнення, розтрата майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем в особливо великих розмірах або організованою групою), а також замах на такі злочини; частина 4 статті 28 та частина 2 статті 205 (фіктивне підприємництво: воно вважалося злочином до 2019 року).

Також Курченку інкримінують частину 4 статті 28 та частину 3 статті 209 (відмивання майна організованою групою або в особливо великому розмірі); частину 4 статті 28 та частину 3 статті 212 (ухилення від сплати податків в особливо великих розмірах); частину 4 статті 28 та частину 1 статті 366 (службове підроблення), частину 4 статті 28 та частину 3 статті 358 (підроблення документів, печаток, штампів та бланків за попередньою змовою групою осіб).

До вересня 2020 року розслідування цієї справи здійснювалось Генеральною прокуратурою, а в подальшому відповідно до постанови генпрокурора воно було доручено детективам Національного антикорупційного бюро.

Нагадаємо при цьому, що у серпні Одеська обласна прокуратура передала до суду справу про створення Курченком злочинної організації з ввозу на митну територію України нерозмитнених нафтопродуктів, які далі продавалися на внутрішньому ринку без сплати податків та зборів.