Дело об организации Курченко масштабного хищения имущества госпредприятий и банков передали в суд

Специализированная антикоррупционная прокуратура 8 декабря направила в суд обвинительный акт в отношении Сергея Курченко – владельца так называемой группы компаний "Восточно-Европейская топливно-энергетическая компания" (СЕПЕК), приближенного к бывшему президенту Виктору Януковичу. Об этом говорится в сообщении ведомства.

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В ходе расследования следователи генеральной прокуратуры, прокуроры САП и детективы НАБУ получили доказательства, свидетельствующие об организации указанным лицом ряда преступлений, в частности, завладения и последующей легализации имущества и более 12 миллиардов гривен средств ряда государственных предприятий, Национального банка Украины и коммерческих банков.

Среди таких называются Национальная акционерная компания "Нафтогаз Украины", "Укрнафта", "Укргазвыдобування", Аграрный фонд, Реал Банк, Брокбизнесбанк и Укргазбанк.

Действия Курченко, также считающегося членом преступной организации, возглавлявшейся Януковичем, квалифицированы по признакам целого ряда статей Уголовного кодекса.

В частности, это часть 1 статьи 255 (создание, руководство преступной организацией); часть 4 статьи 28 и часть 5 статьи 191 (присвоение, растрата имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением в особо крупных размерах или организованной группой), а также покушение на такие преступления; часть 4 статьи 28 и часть 2 статьи 205 (фиктивное предпринимательство: оно считалось преступлением до 2019 года).

Также Курченко инкриминируется часть 4 статьи 28 и часть 3 статьи 209 (отмывание имущества организованной группой или в особо крупном размере); часть 4 статьи 28 и часть 3 статьи 212 (уклонение от уплаты налогов в особо крупных размерах); часть 4 статьи 28 и часть 1 статьи 366 (служебный подлог), часть 4 статьи 28 и часть 3 статьи 358 (подделка документов, печатей, штампов и бланков по предварительному сговору группой лиц).

До сентября 2020 года расследование этого дела осуществлялось Генеральной прокуратурой, а в дальнейшем в соответствии с постановлением генпрокурора его передали детективам Национального антикоррупционного бюро.

Напомним при этом, что в августе Одесская областная прокуратура передала в суд дело о создании Курченко преступной организации по ввозу на таможенную территорию Украины нерастаможенных нефтепродуктов, которые далее продавались на внутреннем рынке без уплаты налогов и сборов.