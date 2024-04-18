Мэр Рени получил девять лет тюрьмы с конфискацией имущества за взятку в $100 тысяч

Высший антикоррупционный суд Украины признал виновными во взяточничестве мэра Рени в Одесской области Игоря Плехова и экс-депутата местного совета Ивана Пойдолова. Их приговорили к девяти и десяти годам тюрьмы соответственно.

Об этом сообщила пресс-служба Высшего антикоррупционного суда.

По данным следствия, мэр Рени и бывший депутат хотели получить взятку в размере 100 тысяч долларов за выделение земельного участка коммунальной собственности площадью 2,5 га в аренду. Их разоблачили при получении половины суммы неправомерной выгоды.

Суд согласился с позицией прокурора САП и признал указанных лиц виновными в совершении преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 368 УК Украины.

По приговору суда Плехову назначено наказание в виде 9 лет лишения свободы с конфискацией всего принадлежащего на праве собственности имущества. Депутату городского совета Измаильского района Одесской области назначено 10 лет лишения свободы с конфискацией.

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Также суд лишил этих лиц права занимать должности в органах местного самоуправления и в органах государственной власти сроком на 3 года.

Приговор Высшего антикоррупционного суда вступает в законную силу через тридцать дней со дня его провозглашения, если он не будет обжалован в Апелляционную палату ВАКС.

Напомним, что Плехов и Пойдолов были задержаны 24 января 2023 года при получении первого транша в 50 тысяч долларов. На следующий день им сообщили о подозрении.

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