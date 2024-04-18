Мер Рені отримав дев'ять років в'язниці з конфіскацією майна за хабар у $100 тисяч

Вищий антикорупційний суд України визнав винними у хабарництві міського голову Рені на Одещині Ігоря Плєхова та ексдепутату місцевої ради Івана Пойдолова. Їх засудили до дев'яти та десяти років тюрми відповідно.

Про це повідомила пресслужба Вищого антикорупційного суду.

За даними слідства, мер Рені та колишній депутат хотіли отримати хабар у розмірі 100 тисяч доларів за виділення земельної ділянки комунальної власності площею 2,5 га в оренду. Їх викрили під час отримання половини суми неправомірної вигоди.

Суд погодився з позицією прокурора САП та визнав указаних осіб винуватими у вчиненні злочину, передбаченого ч. 4 ст. 368 КК України.

За вироком суду Плєхову призначено покарання у виді 9 років позбавлення волі з конфіскацією усього належного на праві власності майна. Депутату міської ради Ізмаїльського району Одеської області призначено 10 років позбавлення волі з конфіскацією.

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Також суд позбавив цих осіб права обіймати посади в органах місцевого самоврядування та в органах державної влади на строк 3 роки.

Вирок Вищого антикорупційного суду набирає законної сили через тридцять днів з дня його проголошення, якщо його не буде оскаржено до Апеляційної палати ВАКС.

Нагадаємо, що Плєхова та Пойдолова було викрито 24 січня 2023 року під час одержання першого траншу у 50 тисяч доларів. Наступного дня їм повідомили про підозру.

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