Прокурор-взяточник из Донецкой области проведет 5 лет за решеткой

Суд вынес приговор бывшему прокурору, временно исполнявшему обязанности руководителя одной из окружных прокуратур Донецкой области. Мужчину приговорили к 5 годам заключения.

Об этом сообщила пресс-служба ДБР.

Следствие установило, что бывший прокурор предложил местному фермеру закрыть уголовное производство по самовольному захвату земельного участка. Кроме того, "слуга закона" обещал фермеру не препятствовать его дальнейшей деятельности.

Свои "услуги" экспрокурор оценил в 50 тысяч гривен. Правда, во время судебного заседания фигурант заявил, якобы собирался передать эти средства коллеге - "для обеспечения будущего иска в интересах государства о возмещении ущерба, нанесенного самовольным захватом земель".

Суд признал такие показания ложными. И признал экс-прокурора виновным в вымогательстве и получении неправомерной выгоды (ч. 3 ст. 368 УК Украины).

По решению судей, взяточник проведет за решеткой 5 лет. Также он лишен права занимать должности прокурора сроком на 1 год с конфискацией имущества.

Напомним, накануне НАБУ передало в ВАКС дело по обвинению мэра Рени Одесской области Игоря Плехова и депутата Ренийского горсовета Ивана Подойлова во взяточничестве. По данным следствия, депутат в сговоре с мэром захотели получить 100 тысяч долларов за "содействие" в решении вопроса о выделении земельного участка коммунальной собственности в аренду.