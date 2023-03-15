Долг Януковича РФ в $3 млрд: Верховный Суд Британии вынес решение в пользу Украины

Верховный Суд Соединенного Королевства принял решение, что дело, инициированное Россией против Украины, по еврооблигациям на сумму 3 млрд долларов США, нужно направить на судебное разбирательство по полной процедуре в открытом заседании.

Інтегруйте досвід Київстар, Uklon, Датагруп-Volia, Епіцентр на ще 12+ великих компаній для розвитку вашого бізнесу! 15 березня на Business Wisdom Summit топові управлінці вперше з початку війни зберуться разом офлайн та розкажуть, як відновити, зміцнити та масштабувати бізнес. Забронювати участь

Об этом сообщает пресс-служба Министерства финансов Украины.

Отмечается, что Верховный Суд Соединенного Королевства сегодня пришел к выводу, что аргументы линии защиты Украины по принуждению, основанные на фактах угроз агрессии России, должны быть исследованы по полной процедуре во время открытого заседания в английском суде.

Как отметил судья господин Блэр в своем решении суда первой инстанции, позиция защиты Украины по принуждению "однозначно сильна", и "угрозы России применить силу в 2013 году следует рассматривать в контексте реального применения силы в 2014 году".

"Постановив это знаковое решение спустя более семи лет после того, как Россия подала иск против Украины в английский суд, Верховный Суд, являющийся наивысшим судом в системе судов Соединенного Королевства, этим поддержал позицию Украины, которую Украина уже заявляла много лет подряд", - говорится в сообщении Минфина.

В ведомстве добавляют, что Россия, действуя через доверенное лицо, пыталась убедить английский суд постановить решение в пользу России, применив сокращенную процедуру и тем самым избегая детального исследования английским судом своих действий. Но, в конечном счете, Верховный Суд отклонил просьбу России и справедливо признал то, что аргументы линии защиты Украины по принуждению способны и должны быть должным образом изучены с исследованием всех доказательств.

Верховный Суд на этом этапе не осуществлял рассмотрение фактов незаконной войны России против Украины, поскольку апелляционное разбирательство "происходило до полномасштабного вторжения России в Украину в феврале 2022 года", но Лорд Карнват, судья Верховного Суда отметил, что дальнейшее поведение России невозможно игнорировать.

"Время рассудит имеет ли Россия смелость продолжать выдвигать свои требования по делу, пока России придется осуществить полное раскрытие информации по делу о действиях направленных против Украины и ответить за свои ужасные поступки по отношению к Украине в процессе открытого судебного разбирательства в английском суде. Теперь на Россию ложится бремя доказательства суда, что угрозы в сторону Украины не повлияли на решение Украины выпустить еврооблигации, которые в дальнейшем были использованы Россией как один из инструментов оружия против Украины.Верховный Суд отметил, что Украина добьется успеха в данном деле, если не будет доказано обратного, что давление России не сыграло никакой роли в решении Украины о выпуске еврооблигаций", - подчеркивают в Минфине.

Там добавляют, что все доказательства будут представлены суду для изучения и под надзором мирового сообщества.

Отметим, в декабре 2013 года лидер страны-агрессора России Владимир Путин и тогдашний президент Украины Виктор Янукович договорились о выделении кредита на сумму 15 млрд долларов через размещения украинских ценных бумаг.

Облигации на 3 млрд долларов были размещены на Ирландской фондовой бирже 20 декабря 2013 г. и выкуплены Россией.

Впоследствии, в 2015 году Украина договаривалась о реструктуризации этих евробондов, но от России согласия по реструктуризации еврооблигаций на 3 млрд долларов Украина не получила.

Но тогда Правительство ввело мораторий на выплату 3 млрд долларов по еврооблигациям.

В феврале 2016 года Россия подала иск против Украины в Высокий суд Лондона об возмещении долга, а в мае Украина подала документы для своей защиты в рамках этого судебного процесса.

В своих возражениях украинская сторона указала, что соглашение о заимствовании, заключенное в декабре 2013 года, недействительно, и не подлежит принудительному исполнению из-за давления со стороны РФ в течение всего 2013 года с целью не допустить заключения Украиной Соглашения об ассоциации с ЕС.

В отрицании приводятся доказательства военного вторжения России на территорию Автономной Республики Крым и последующей незаконной аннексии полуострова.

Отдельно перечисленные действия РФ направлены на дестабилизацию ситуации на востоке Украины, факты поддержки в этом регионе сепаратистских лиц и военных действий.