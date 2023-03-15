Борг Януковича РФ у $ 3 млрд: Верховний Суд Британії виніс рішення на користь України

Верховний Суд Сполученого Королівства прийняв рішення, що справу, яка була ініційована Росією проти України, щодо єврооблігацій на суму 3 млрд доларів США, потрібно направити на судовий розгляд за повною процедурою у відкритому засіданні.

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Про це повідомляє пресслужба Міністерства фінансів України.

Зазначається, що Верховний Суд Сполученого Королівства сьогодні дійшов до висновку, що аргументи лінії захисту України щодо примусу, які ґрунтуються на фактах погроз агресії Росії мають бути досліджені за повною процедурою під час відкритого засідання у англійському суді.

Як зазначив суддя пан Блер у своєму рішенні суду першої інстанції, позиція захисту України щодо примусу "є однозначно сильною", і "погрози Росії застосувати силу у 2013 році слід розглядати у контексті реального застосування сили у 2014 році"

"Постановивши це знакове рішення через більш ніж сім років після того як Росія подала позов проти України до англійського суду, Верховний Суд, що є найвищим судом у системі судів Сполученого Королівства, цим підтримав позицію України, яку Україна вже заявляла багато років поспіль", - йдеться у повідомленні Мінфіну.

У відомстві додають, що Росія, діючи через свою довірену особу, намагалась переконати англійський суд постановити рішення на користь Росії, застосувавши скорочену процедуру і тим самим уникаючи детального дослідження англійським судом своїх дій. Але, у кінцевому підсумку, Верховний Суд відхилив прохання Росії та справедливо визнав те, що аргументи лінії захисту України щодо примусу є спроможними та мають бути належним чином вивчені із дослідженням всіх доказів.

Верховний Суд своїм рішенням визначив, що сильна позиція захисту має бути досліджена за повною процедурою судового розгляду. Верховний Суд на цьому етапі не здійснював розгляд фактів незаконної війни Росії проти України, оскільки апеляційний розгляд "відбувався до повномасштабного вторгнення Росії до України у лютому 2022 року", але Лорд Карнват, суддя Верховного Суду зазначив, що подальшу поведінку Росії неможливо ігнорувати.

"Час розсудить чи має Росія сміливість продовжувати висувати свої вимоги у справі, наразі Росії доведеться здійснити повне розкриття інформації у справі стосовно дій направлених проти України та відповісти за свої жахливі вчинки по відношенню до України у процесі відкритого судового розгляду у англійському суді. Тепер на Росію лягає тягар доведення суду, що погрози в сторону України не вплинули на рішення України випустити єврооблігації, що в подальшому були використані Росією як один із інструментів зброї проти України. Верховний Суд зазначив, що Україна досягне успіху у даній справі, якщо не буде доведено зворотного, що тиск Росії не відіграв жодної ролі в рішенні України про випуск єврооблігацій", - підкреслюють у Мінфіні.

Там додають, що усі докази будуть представлені суду для вивчення та під пильним наглядом світової спільноти.

Зазначимо, у грудні 2013 лідер країни-агресора Росії Володимир Путін і тодішній президент України Віктор Янукович домовилися про виділення кредиту на суму15 млрд доларів через розміщення українських цінних паперів.

Облігації на 3 млрд доларів були розміщені на Ірландській фондовій біржі 20 грудня 2013 року і викуплені Росією.

Згодом, у 2015 році, Україна домовлялася про реструктуризацію цих євробондів, але від Росії згоди щодо реструктуризації єврооблігацій на 3 млрд доларів Україна не отримала.

Але тоді Уряд ввів мораторій на виплату 3 млрд доларів за єврооблігаціями.

У лютому 2016 року Росія подала позов проти України до Високого суду Лондона щодо стягнення боргу, а у травні Україна подала документи для свого захисту в рамках цього судового процесу.

У своїх запереченнях українська сторона вказала, що угода про запозичення, укладена в грудні 2013 року, є недійсною, і не підлягає примусовому виконанню через тиск з боку РФ протягом всього 2013 року з метою не допустити укладення Україною Угоди про асоціацію з ЄС.

В запереченні також наводяться докази військового вторгнення Росії на територію Автономної Республіки Крим та подальшої незаконної анексії півострова.

Окремо перераховані дії РФ, спрямовані на дестабілізацію ситуації на сході України, факти підтримки в цьому регіоні сепаратистських осіб і військових дій.