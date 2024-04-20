Суд ухвалив вирок голові компанії Metalhouse і його спільнику за торгівлю з Курченком

Суд США ухвалив вирок у вигляді позбавлення волі президенту сталеливарної фірми Metalhouse LLC Джону Унсалану та його колишньому бізнес-партнеру Сергію Карпушкіну за співпрацю з проросійським олігархом Сергієм Курченком.

Про це повідомила посол України в США Оксана Маркарова.

"Ті, хто працює проти України, рано чи пізно несуть за це відповідальність. Два резидента штату Флориди, які спеціалізуються на торгівлі сталеливарною продукцією, отримали вироки за обхід санкцій та співпрацю з проросійським олігархом С.Курченком", - розповіла Маркарова.

За що арештували голову Metalhouse

За словами посла України, відповідно до повідомлення Мінюсту США, президент сталеливарної компанії Metalhouse LLC (м.Орландо, штат Флорида) Джон Унсалан засуджений до 6 років позбавлення волі за змову з метою відмивання грошей з метою сприяння порушенню санкцій США, запроваджених проти українського олігарха Курченка. Він визнав себе винним, окрім цього видано рішення про конфіскацію 160 млн доларів, які були отримані ним в результаті злочину.

Його колишній бізнес-партнер, громадянин Республіки Білорусь Сергій Карпушкін, який проживає в Маямі, також засуджений до 21 місяця в'язниці за участь у оборудці. Він визнав себе винним, видано рішення про конфіскацію 4,7 млн доларів, які були отримані ним у результаті злочину.

Маркарова нагадала, що олігарх Курченко перебуває під повними блокуючими санкціями США з 2015 року за участь у привласнені державних активів України. Дві афілійовані з ним компанії, а саме ТОВ "Компания Газ-Альянс" та ЗАТ "Внешторгсервис" були санкціоновані в 2018 році за підтримку т.зв. ЛНР та ДНР.

"Засуджені сьогодні резиденти штату Флорида (J.Unsalan та S.Karpushkin), усвідомлюючи чинні санкційні обмеження стосовно вищезгаданих підсанкційних суб’єктів, проводили у період з 2017 по 2021рр. торгові операції з ними, закуповуючи металургійне обладнання та сировину", - сказала посол України у підсумку.

Нагадаємо, Мінюст США висунуло звинувачення і арештувало американського підприємця Джона Унсалана ще навесні 2023 року.

Як стверджується в обвинувальному акті, з липня 2018 року по жовтень 2021 року Унсалан з Орландо, штат Флорида, через свою компанію Metalhouse перерахував понад 150 мільйонів доларів Курченку та підконтрольним українському олігарху компаніям. Натомість бізнесмен отримав від Курченка металопродукцію, яка використовується у металургійному виробництві, і намагався стягнути з Курченка мільйонні кошти за недопоставлену продукцію.

"Арешт Джона Кан Унсалана має слугувати попередженням для тих, хто прагне вести справи з особами або організаціями, які підпадають під санкції, що загрожує безпеці Сполучених Штатів і наших союзників. Міністерство юстиції невпинно переслідує тих, хто прагне уникнути санкцій, запроваджених проти російського режиму, і чиї злочини дозволяють режиму продовжувати несправедливу, незаконну війну в Україні", - заявив тодігенеральний прокурор Меррік Б. Гарленд.

Що інкримінують Курченку

Сергій Курченко, який втік з України після Революції Гідності, потрапив під санкції Управління з контролю за іноземними активами Міністерства фінансів США в 2015 році за його роль у незаконному привласненні державних активів України або економічно значущої організації в Україні.

Нагадаємо, Спеціалізована антикорупційна прокуратура 8 грудня 2022 року направила до суду обвинувальний акт стосовно Курченка - власника так званої групи компаній "Східно-Європейська паливно-енергетична компанія" (СЄПЕК), наближеного до колишнього президента Віктора Януковича.

Зокрема, Курченку інкримінують створення, керівництво злочинною організацією, привласнення, розтрату майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем в особливо великих розмірах.

У серпні 2022 року серпні Одеська обласна прокуратура передала до суду справу про створення Курченком злочинної організації з ввозу на митну територію України нерозмитнених нафтопродуктів, які далі продавалися на внутрішньому ринку без сплати податків та зборів.

Діяльність злочинної організації під керуванням бізнесмена-втікача завдала економіці держави збитків на понад 3,1 мільярда гривень.

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