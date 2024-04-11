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Суд конфисковал активы экс-министра образования Табачника более чем на 2 млн долларов
Высший антикоррупционный суд удовлетворил исковое заявление Министерства юстиции о применении к экс-министру образования и науки Дмитрию Табачнику санкций и взыскал в доход государства принадлежащие ему активы.
Об этом сообщает пресс-служба Минюста.
Отмечается, что решением Высшего антикоррупционного суда от 10 апреля 2024 удовлетворено исковое заявление Министерства юстиции Украины к Табачнику Дмитрию Владимировичу о применении санкции, предусмотренной пунктом 1-1 части первой статьи 4 Закона Украины "О санкциях".
"ВАКС взыскал в доход государства активы, принадлежащие Табачнику и активы, в отношении которых он может прямо или косвенно совершать действия, тождественные по содержанию осуществлению права распоряжения ими, а именно: ½ доля квартиры, 5 земельных участков, жилой дом и денежные активы", – говорится в сообщении.Подписывайтесь на Youtube-канал delo.ua
Напомним, 22 марта Министерство юстиции Украины подало иск в Высший антикоррупционный суд против экс-министра образования и науки Дмитрия Табачника, чтобы конфисковать его имущество в пользу Украины.
Арестованное имущество Табачника
9 января 2023 года СБУ арестовала имущество Табачника более чем на 2 млн долларов. В список попали недвижимость, земельные участки и деньги в иностранной валюте.
Среди них:
- ½ квартиры в исторической части Киева площадью 126 кв. м;
- жилой дом площадью более 600 кв. м;
- 5 земельных участков в элитном коттеджном городке вблизи столицы общей площадью около 1 га;
- банковский счёт на 147 тыс. дол.
По данным СБУ, Табачника назначили "советником" руководителя оккупационной администрации во временно захваченной части Запорожской области и включили в местную ячейку кремлевской партии "Единая Россия".
На основании собранных доказательств Табачнику дополнительно сообщено о подозрении по двум статьям Уголовного кодекса Украины:
- ст. 111-2 (пособничество государству-агрессору);
- ст. 438 (нарушение законов и обычаев войны).
Напомним, что в ноябре прошлого года СБУ сообщила ему о подозрении по ч. 2 ст. 111 Уголовного кодекса Украины (государственное предательство, совершенное в условиях военного положения).
В марте текущего года суд заочно назначил 15 лет заключения экс-министру образования и науки Дмитрию Табачнику.
Табачник поддерживает "денацификацию" Украины
Дмитрий Табачник, бывший министр образования Украины времен президентства Виктора Януковича, находится на временно оккупированных территориях, активно участвует в материально-техническом обеспечении создания и функционирования оккупационных администраций.
Табачник поддерживает российские власти и пропагандистскую риторику страны агрессора РФ по так называемой "денацификации Украины".
С 2014 года Табачник прятался от украинского правосудия. Его объявили во всеукраинский розыск летом 2015 года.