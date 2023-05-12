Бывшего министра образования Табачника разоблачили на сотрудничестве с ФСБ и соратником Кадырова

Следователи Службы безопасности разоблачили новые факты преступной деятельности бывшего министра образования и науки времен Виктора Януковича Дмитрия Табачника, подозреваемого в государственной измене.

Об этом сообщила пресс-служба СБУ.

Правоохранители установили, что Табачник находится на прямой "связи" с кадровым сотрудником 9-го управления Департамента оперативной информации 5-й службы ФСБ Олегом Козловым.

После начала полномасштабного вторжения изменник координировал с представителем российской спецслужбы свою подрывную деятельность против Украины.

"По данным следствия, он активно участвовал в организации псевдореферендумов в оккупированных районах Херсонской и Запорожской областей. Вместе с этим Табачник непосредственно выполнял задачи Москвы по "переформатированию" образовательной и медицинской отраслей под нужды страны-агрессора. Именно при его координации большинство учебных заведений и больниц региона были переоборудованы под казармы оккупационных группировок РФ. Соответствующие "меры" предатель проводил совместно с гауляйтерами Сальдо и Балицким", - сообщили в СБУ.

Там добавляют, что для предоставления Табачнику "статуса", осенью прошлого года его назначили "советником" руководителя оккупационной администрации во временно захваченной части Запорожской области.

Также фигуранта включили в местную ячейку кремлевской партии "Единая Россия".

Кроме того, установлены факты участия фигуранта в ограблении имущества жителей Мелитополя.

"Совместно с Мурадом Саидовым – так называемым "смотрящим" от Кадырова по региону, в апреле прошлого года они организовали вывоз в Крым сельхозтехники из складов местного агрохолдинга", - отметили в СБУ.

На основании собранных доказательств Табачнику дополнительно сообщено о подозрении по двум статьям Уголовного кодекса Украины:

ст. 111-2 (пособничество государству-агрессору);

ст. 438 (нарушение законов и обычаев войны).

Напомним, что в ноябре прошлого года СБУ сообщила ему о подозрении по ч. 2 ст. 111 Уголовного кодекса Украины (государственное предательство, совершенное в условиях военного положения).

Впоследствии Служба безопасности наложила арест на имущество Табачника на общую сумму более 2 млн. дол.