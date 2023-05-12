Колишнього міністра освіти Табачника викрили на співпраці з ФСБ та соратником Кадирова

Слідчі Служби безпеки викрили нові факти злочинної діяльності колишнього міністра освіти та науки часів Віктора Януковича Дмитра Табачника, який підозрюється у державній зраді.

Про це повідомила пресслужба СБУ.

Правоохоронці встановили, що Табачник перебуває на прямому "зв’язку" з кадровим співробітником 9-го управління Департаменту оперативної інформації 5-ї служби ФСБ Олегом Козловим.

Після початку повномасштабного вторгнення зрадник координував з представником російської спецслужби свою підривну діяльність проти України.

"За даними слідства, він брав активну участь в організації псевдореферендумів в окупованих районах Херсонської та Запорізької областей. Разом з цим Табачник безпосередньо виконував завдання Москви щодо "переформатування" освітньої та медичної галузей під потреби країни-агресора. Саме за його координації більшість навчальних закладів і лікарень регіону були переобладнані під казарми окупаційних угруповань РФ. Відповідні "заходи" зрадник проводив спільно з гауляйтерами Сальдо і Балицьким", - повідомили в СБУ.

Там додають, що для надання Табачнику "статусу", восени минулого року його призначили "радником" керівника окупаційної адміністрації в тимчасово захопленій частині Запорізької області.

Також фігуранта включили до місцевого осередку кремлівської партії "Єдина Росія".

Крім того, встановлено факти участі фігуранта у розграбуванні майна мешканців Мелітополя.

"Спільно з Мурадом Саідовим – так званим "смотрящим" від Кадирова за регіоном, у квітні минулого року вони організували вивезення до Криму сільгосптехніки зі складів місцевого агрохолдингу", - зауважили в СБУ.

На підставі зібраних доказів Табачнику додатково повідомлено про підозру за двома статтями Кримінального кодексу України:

ст. 111-2 (пособництво державі-агресору);

ст. 438 (порушення законів та звичаїв війни).

Нагадаємо, що у листопаді минулого року СБУ повідомила йому про підозру за ч. 2 ст. 111 Кримінального кодексу України (державна зрада, вчинена в умовах воєнного стану).

Згодом Служба безпеки наклала арешт на майно Табачника на загальну суму понад 2 млн дол.