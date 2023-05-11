Трем экс-депутатам от "Партии регионов" сообщили о подозрении в государственной измене

Служба безопасности собрала новые доказательства вины бывших народных депутатов Олега Царева, Дмитрия Святаша и Игоря Маркова, способствовавших России в ведении агрессивной войны против Украины.

Об этом сообщила пресс-служба СБУ.

Отмечается, что в настоящее время бывшие народные избранники скрываются от правосудия на территории агрессора.

"На основании новых доказательств следователи СБУ сообщили всем трем фигурантам о подозрении по ч. 2 ст. 111 Уголовного кодекса Украины (государственное предательство, совершенное в условиях военного положения)", - отметили в СБУ.

По данным следствия, Олег Царев сотрудничал с руководством Минобороны РФ после начала полномасштабного вторжения.

"Установлено, что экс-нардеп "сливал" агрессору информацию о последствиях вражеских воздушных ударов по территории Украины. Именно он передал оккупантам подробные сведения о результатах ракетных обстрелов Кременчугского нефтеперерабатывающего завода. Эту информацию Царев получил от еще одного "регионала" – Дмитрия Святаша", - сообщили в СБУ.

Как установили следователи, после 24 февраля прошлого года Святаш активно выступал в поддержку страны-агрессора, за что Кремль рассматривал его потенциальным гауляйтером Харьковщины.

"Этот фигурант передавал захватчикам информацию о вооружениях, времени и направлениях движения подразделений Сил обороны по территории региона. Разведанные предатель получал через свои "партийные" связи на территории Харьковской области", - подчеркнули в СБУ.

Еще один подозреваемый – бывший нардеп-регионал Игорь Марков – регулярно оправдывал вооруженную агрессию РФ против нашего государства.

Видео с его провокационными выступлениями не раз показывали в эфирах центральных российских телеканалов.

Следователи СБУ дополнительно квалифицировали преступные действия Маркова по двум статьям Уголовного кодекса Украины:

ст. 436 (пропаганда войны);

ст. 436-2 (оправдание, признание правомерной, отрицание вооруженной агрессии РФ против Украины, глорификация ее участников).

"По всем новым разоблаченным фактам продолжаются следственные действия для установления всех обстоятельств преступлений и привлечения виновных к ответственности", - добавили в СБУ.

Напомним, ранее Служба безопасности совместно с ДБР собрала доказательную базу на бывшего народного депутата Верховной Рады Украины IX созыва от запрещенной политической партии "ОПЗЖ" Олега Волошина. Ему грозит до 15 лет заключения за государственную измену.