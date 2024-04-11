Суд конфіскував активи ексміністра освіти Табачника на понад 2 млн доларів

Вищий антикорупційний суд задовольнив позовну заяву Міністерства юстиції про застосування до ексміністра освіти і науки Дмитра Табачника санкцій та стягнув у дохід держави активи, що йому належать.

Про це повідомляє пресслужба Мін'юсту.

Зазначається, що рішенням Вищого антикорупційного суду від 10 квітня 2024 року задоволено позовну заяву Міністерства юстиції України до Табачника Дмитра Володимировича про застосування санкції, передбаченої пунктом 1-1 частини першої статті 4 Закону України «Про санкції».

"ВАКС стягнув у дохід держави активи, які належать Табачнику та активи, щодо яких він може прямо чи опосередковано вчиняти дії, тотожні за змістом здійсненню права розпорядження ними, а саме: ½ частка квартири, 5 земельних ділянок, житловий будинок та грошові активи", - йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, 22 березня Міністерство юстиції України подало позов до Вищого антикорупційного суду проти ексміністра освіти і науки Дмитра Табачника, щоб конфіскувати його майно на користь Україні.

Арештоване майно Табачника

9 січня 2023 року СБУ арештувала майно Табачника на понад 2 млн доларів. До переліку потрапили нерухомість, земельні ділянки та гроші в іноземній валюті.

Серед них:

½ квартири в історичній частині Києва площею 126 кв. м;

житловий будинок площею понад 600 кв. м;

5 земельних ділянок в елітному котеджному містечку поблизу столиці загальною площею майже 1 га;

банківський рахунок на 147 тис. дол.

За даними СБУ, Табачника призначили "радником" керівника окупаційної адміністрації в тимчасово захопленій частині Запорізької області та включили до місцевого осередку кремлівської партії "Єдина Росія".

На підставі зібраних доказів Табачнику додатково повідомлено про підозру за двома статтями Кримінального кодексу України:

ст. 111-2 (пособництво державі-агресору);

ст. 438 (порушення законів та звичаїв війни).

Нагадаємо, що у листопаді минулого року СБУ повідомила йому про підозру за ч. 2 ст. 111 Кримінального кодексу України (державна зрада, вчинена в умовах воєнного стану).

У березні поточного року суд заочно призначив 15 років ув’язнення ексміністру освіти і науки Дмитру Табачнику та 12 років ув’язнення - ексочільнику Державної реєстраційної служби Дмитру Вороні.

Табачник підтримує "денацифікацію" України

Дмитро Табачник, колишній міністр освіти України часів президенства Віктора Януковича наразі перебуває на тимчасово окупованих територіях, бере активну участь у матеріально-технічному забезпеченні створення та функціонування окупаційних адміністрацій.

Табачник підтримує російську владу та пропагандистську риторику країни агресора РФ щодо так званої «денацифікації України».

З 2014 року Табачник переховувався від українського правосуддя. Його оголосили у всеукраїнський розшук влітку 2015 року.