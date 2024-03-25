Мін'юст планує націоналізувати майно ексміністра Табачника

22 березня Міністерство юстиції України подало позов до Вищого антикорупційного суду проти ексміністра освіти і науки Дмитра Табачника, щоб конфіскувати його майно на користь Україні.

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Про це повідомила пресслужба відомства.

Позов Мін’юсту стосується введення санкцій проти Табачника, згідно з пунктом 1-1 частини 1 статті 4 Закону України "Про санкції", що дозволяє конфіскувати у державну власність активи, які належать фізичним або юридичним особам, або ті, над якими особа має можливість прямо чи опосередковано розпоряджатися.

"22 березня 2024 року Міністерством юстиції України подано до Вищого антикорупційного суду позов про застосування санкції, передбаченої пунктом 1-1 частини першої статті 4 Закону України "Про санкції" до Табачника Дмитра Володимировича", - йдеться в повідомленні.

Табачник підтримує "денацифікацію" України

Причинами такого рішення у Мін’юсті називають те, що Дмитро Табачник виїхав з країни після Революції Гідності і зараз знаходиться на територіях, тимчасово окупованих Росією. Він підтримує пропаганду агресора про "денацифікацію" України і активно допомагає у забезпеченні окупаційних адміністрацій.

З 2014 року Табачник переховувався від українського правосуддя в тимчасово окупованому Криму. Оголошений у всеукраїнський розшук влітку 2015 року.

Зазначається, що ще до вторгнення Росії, він виконував деструктивні завдання і вів підривну діяльність проти України, співпрацюючи з російськими спецслужбами.

Під час повномасштабного вторгнення Росії України Табачник був залучений до організації дій окупаційних адміністрацій у Херсонській та Запорізькій областях, особливо у сферах охорони здоров'я та освіти, та підтримував проведення так званих референдумів.

Арештоване майно Табачника

9 січня 2023 року СБУ арештувала майно Табачника на понад 2 млн доларів. До переліку потрапили нерухомість, земельні ділянки та гроші в іноземній валюті.

Серед них:

½ квартири в історичній частині Києва площею 126 кв. м;

житловий будинок площею понад 600 кв. м;

5 земельних ділянок в елітному котеджному містечку поблизу столиці загальною площею майже 1 га;

банківський рахунок на 147 тис. дол.

За даними СБУ, що Табачника призначили "радником" керівника окупаційної адміністрації в тимчасово захопленій частині Запорізької області та включили до місцевого осередку кремлівської партії "Єдина Росія".

На підставі зібраних доказів Табачнику додатково повідомлено про підозру за двома статтями Кримінального кодексу України:

ст. 111-2 (пособництво державі-агресору);

ст. 438 (порушення законів та звичаїв війни).

Нагадаємо, що у листопаді минулого року СБУ повідомила йому про підозру за ч. 2 ст. 111 Кримінального кодексу України (державна зрада, вчинена в умовах воєнного стану).

У березні поточного року суд заочно призначив 15 років ув’язнення ексміністру освіти і науки Дмитру Табачнику та 12 років ув’язнення - ексочільнику Державної реєстраційної служби Дмитру Вороні.