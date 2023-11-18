Зеленський увів у дію нові санкції: Азаров та інші пішли по другому колу

Президент України Володимир Зеленський увів у дію рішення Ради нацбезпеки і оборони щодо запровадження нових санкцій, яке було ухвалено сьогодні, 18 листопада. Відповідні укази опубліковано на сайті очільника держави.

Під обмеження потрапили 108 фізичних та 37 юридичних осіб. Серед них – восьмеро осіб із громадянством України:

експремʼєр-міністр України Микола Азаров;

ексміністр освіти і науки України Дмитро Табачник;

"голова Криму" Сергій Аксьонов;

ватажок "ЛНР" Леонід Пасічник;

ексдепутат Верховної Ради України Олег Царьов;

ексдепутат Верховної Ради України Дмитро Святаш;

депутат Держдуми РФ Дмитро Саблін;

пропагандист Юрій Кот.

Що стосується юридичних осіб, то в списку вказані зокрема:

Міністерство будівництва та житлово-комунального господарства РФ;

Фінансово-господарське управління мерії Москви;

низка благодійних, оздоровчих, некомерційних та "патріотичних" організацій РФ.

Обмеження проти громадян РФ та юросіб введено на пʼять років, а проти громадян України – на десять.

Санкції РНБО: підозри Азарову та іншим

Усі зазначені громадяни України, які потрапили під санкції, мають одну або кілька підозр у вчиненні кримінальних правопорушень.

А Олега Царьова суд заочно визнав винним у посяганні на територіальну цілісність і недоторканність України.

За даними руху "Чесно", деякі особи, які підозрюються або вже отримали вироки суду у злочинах проти нацбезпеки, досі мають державні нагороди:

Царьов є власником ордена "За заслуги" III ступеня;

Азаров – ордена князя Ярослава Мудрого V ступеня й орденів "За заслуги" І, ІІ та ІІІ ступенів;

Табачник – орденів князя Ярослава Мудрого IV і V ступенів та ордена Богдана Хмельницького III ступеня.

Зауважимо, що Рада нацбезпеки і оборони України вже запроваджувала санкції проти Азарова, Табачника, Пасічника та Аксьонова в березні 2021 року. Пізніше президент Володимир Зеленський ввів рішення в дію.