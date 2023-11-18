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Зеленський увів у дію нові санкції: Азаров та інші пішли по другому колу

Володимир Зеленський
Президент України Володимир Зеленський. Фото: Офіс президента

Президент України Володимир Зеленський увів у дію рішення Ради нацбезпеки і оборони щодо запровадження нових санкцій, яке було ухвалено сьогодні, 18 листопада. Відповідні укази опубліковано на сайті очільника держави.

Під обмеження потрапили 108 фізичних та 37 юридичних осіб. Серед них – восьмеро осіб із громадянством України:

  • експремʼєр-міністр України Микола Азаров;
  • ексміністр освіти і науки України Дмитро Табачник;
  • "голова Криму" Сергій Аксьонов;
  • ватажок "ЛНР" Леонід Пасічник;
  • ексдепутат Верховної Ради України Олег Царьов;
  • ексдепутат Верховної Ради України Дмитро Святаш;
  • депутат Держдуми РФ Дмитро Саблін;
  • пропагандист Юрій Кот.

Що стосується юридичних осіб, то в списку вказані зокрема:

  • Міністерство будівництва та житлово-комунального господарства РФ;
  • Фінансово-господарське управління мерії Москви;
  • низка благодійних, оздоровчих, некомерційних та "патріотичних" організацій РФ.

Обмеження проти громадян РФ та юросіб введено на пʼять років, а проти громадян України – на десять.

Санкції РНБО: підозри Азарову та іншим

Усі зазначені громадяни України, які потрапили під санкції, мають одну або кілька підозр у вчиненні кримінальних правопорушень. 

А Олега Царьова суд заочно визнав винним у посяганні на територіальну цілісність і недоторканність України.

За даними руху "Чесно", деякі особи, які підозрюються або вже отримали вироки суду у злочинах проти нацбезпеки, досі мають державні нагороди:

  • Царьов є власником ордена "За заслуги" III ступеня;
  • Азаров – ордена князя Ярослава Мудрого V ступеня й орденів "За заслуги" І, ІІ та ІІІ ступенів;
  • Табачник – орденів князя Ярослава Мудрого IV і V ступенів та ордена Богдана Хмельницького III ступеня.

Зауважимо, що Рада нацбезпеки і оборони України вже запроваджувала санкції проти Азарова, Табачника, Пасічника та Аксьонова в березні 2021 року. Пізніше президент Володимир Зеленський ввів рішення в дію.

Автор:
Артем Ющенко